Ставропольский пенсионер спас в США троих детей из Гаити

7 марта. ПРАВМИР. Пенсионер Анатолий Решетко из станицы Ессентукская, находясь в гостях в американской Флориде, спас троих тонущих в бассейне детей.

Анатолий прилетел в гости к дочери, проживающей в городке Кейп-Мэй в штате Флорида, США. Во время ужина, проходившего на огромном балконе, он посмотрел вниз и увидел соседских детей родом из Гаити, – двух девочек шести и двенадцати лет и маленького 4-летнего мальчика, которые тонули в бассейне, сообщает «Блокнот Ставрополь».

По данным издания, Анатолий Решетко вместе с дочерью Дианой и соседом-американцем выбежали к бассейну и бросились вытаскивать детей. Ребята не подавали признаков жизни, тогда взрослые начали делать им искусственное дыхание и непрямой массаж, благодаря чему дети очнулись.

Американец тем временем вызывал спасателей, которые госпитализировали детей.

История получила огласку, репортеры приезжали брать интервью у Анатолия Решетко даже из Нью-Йорка. Его семья получила благодарность от полиции штата Флорида. Анатолий Федорович рассказал, что правила выполнения массажа сердца помнит еще со времен обучения в институте.