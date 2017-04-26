Степашин: я отговорил Ельцина сносить мавзолей

26 апреля. ПРАВМИР. Экс-премьер России Сергей Степашин рассказал, как в 1998 году тогдашний президент России Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина.

«Мне Борис Николаевич поручал снести мавзолей. Это был 1998 год», – сказал Степашин в интервью журналу «Исток», его цитирует Интерфакс (на сайте «Истока» материал не опубликован).

В тот момент Степашин возглавлял МВД и находился в командировке в Великобритании.

«Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: “Сергей Вадимович, я принял решение – сносим мавзолей Ленина”. Я говорю: “Ну хорошо, а МВД тут причем?” Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок», – вспоминает бывший премьер.

«Хорошо, – говорю, – задачу я понял, я – министр и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы – президентом», – сказал Степашин.

Он вспоминает, что стал убеждать Ельцина в том, что не стоит сносить мавзолей.

«По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?” Ельцин поворчал, но мои аргументы услышал», – отметил Степашин.

Как показал недавний опрос «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить. Около трети респондентов уверены, что его останки следует оставить в мавзолее.