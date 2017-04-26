О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
28
апреля
в 19:00
Постные письма. Послесловие – встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
Навигация
Важные темы:

Степашин: я отговорил Ельцина сносить мавзолей

|
26 апреля. ПРАВМИР. Экс-премьер России Сергей Степашин рассказал, как в 1998 году тогдашний президент России Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина.
Степашин: я отговорил Ельцина сносить мавзолей

«Мне Борис Николаевич поручал снести мавзолей. Это был 1998 год», – сказал Степашин в интервью журналу «Исток», его цитирует Интерфакс (на сайте «Истока» материал не опубликован).

В тот момент Степашин возглавлял МВД и находился в командировке в Великобритании.

«Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: “Сергей Вадимович, я принял решение – сносим мавзолей Ленина”. Я говорю: “Ну хорошо, а МВД тут причем?” Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок», – вспоминает бывший премьер.

«Хорошо, – говорю, – задачу я понял, я – министр и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы – президентом», – сказал Степашин.

Он вспоминает, что стал убеждать Ельцина в том, что не стоит сносить мавзолей.

«По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?” Ельцин поворчал, но мои аргументы услышал», – отметил Степашин.

Как показал недавний опрос «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить. Около трети респондентов уверены, что его останки следует оставить в мавзолее.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
«Единая Россия» не поддержит закон о захоронении Ленина
«Единая Россия» не поддержит закон о захоронении Ленина
Новостная служба "Православие и мир"

В четверг в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предлагается правовой механизм захоронения останков Ленина

Большинство россиян поддержали идею захоронения Ленина
Большинство россиян поддержали идею захоронения Ленина
Новостная служба "Православие и мир"

58% опрошенных считают, что тело Ленина необходимо вынести из мавзолея

В Церкви заявили о необходимости вынести тело Ленина из мавзолея
В Церкви заявили о необходимости вынести тело Ленина из мавзолея
Новостная служба "Православие и мир"

Мы опоздали на четверть века

Благотворительный фонд
Помогите Эмилии не чувствовать боль
Помогите Эмилии не чувствовать боль
60% собрано / 490040 руб. осталось
Поможем Вадиму получить второй шанс
Поможем Вадиму получить второй шанс
23% собрано / 459275 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Юлия Самойлова выступила в Храме Христа Спасителя (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Это первое публичное выступление Самойловой после запрета на участие в «Евровидении»

"
Воспитатели детского сада под Красноярском кололи детей гвоздиками
Новостная служба "Православие и мир"

Возбуждено уголовное дело

"
Гуманитарную помощь из России получили жители сирийской Махарды
Новостная служба "Православие и мир"

В день доставки пасхальных подарков из России на город упало более 50 ракет

Все статьи автора
Статьи Дня
Мама, а Андрей из нашего класса пробовал спайсы!
Дарья Рощеня

Психолог о том, что делать родителям с тайнами чужих детей

Ольга Седакова: Музыка возвращает моим стихам дыхание (+видео)
Редакция портала "Православие и мир"

За что можно благодарить классику

Дети злые, а собаки добрые
Елена Кучеренко

Что думать о девушках с болонками в колясках

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Валерия Михайлова51,875

Новостная служба21,001

Ксения Волянская14,642

Элиса Бьелетич12,122

Редакция портала "Православие и мир"8,353

Сергей Худиев7,344

Нюта Федермессер5,692

Елена Кучеренко5,401

Ксения Кнорре Дмитриева2,886

Анна Бессарабова2,641

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть