Если верить прессе, у пациентки было 50 зубов

За последний месяц сразу два крупных стоматологических скандала из Петербурга оказались в центре внимания прессы. Сперва СМИ облетела новость о том, что стоматолог-вредитель удалил женщине 22 здоровых зуба, затем – что в стоматологическом кресле погиб балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев.

Автор книги «Записки Доброго Стоматолога» Эмиль Агаджанян считает, что пациенту, которому требуется стоматологическая помощь, стоит перестать читать издания, которые выдумывают скандалы в погоне за кликами, и спокойно отправляться к врачу, если есть такая необходимость.

Охота на ведьм

В последнее время, как будто по чьему-то приказу, СМИ устроили охоту на ведьм и бросились обвинять частную стоматологию во всех смертных грехах. Причем страдают от этого в равной степени и врачи, и пациенты.

Раньше подобные приемы использовала только желтая пресса. Сейчас кричащие заголовки и отборная ложь внутри используется 99 процентами СМИ, включая главные каналы телевидения и солидные информационные агентства.

В случае с «22-мя вырванными зубами» даже не нужно разбираться в стоматологии, чтобы понять, что в основе этой истерики лежит простая ложь. Ведь те же СМИ, которые кричат о 22-х удаленных зубах, показывают рентгеновский снимок пациентки после протезирования, где даже ребенок может насчитать 28 зубов. Если на секунду поверить в то, что 22 зуба было удалено, то придется предположить, что у пациентки до лечения их было 50.

У меня в распоряжении есть все рентгеновские снимки и фотографии пациентки до и после лечения. Ни о каком мошенничестве и злом умысле, как пытаются представить СМИ, речь вообще не идет и никогда не шла.

Доктор даже излишне серьезно подошла к вопросу и решила депульпировать (удалить нерв) и укрепить зубы под мостовидными протезами культевыми вкладками. Это не только не считается в нашей стране недопустимым, а наоборот, до сих пор рекомендуется нормативами и законными актами.

В России нет современных стандартов стоматологии

Другой вопрос, что эти нормативы давно устарели, а в стране нет и не может быть четких современных стандартов стоматологии по одной простой причине. Если эти стандарты создать и требовать выполнять, то подавляющее большинство районных поликлиник придется закрыть в связи с полным несоответствием.

И тем не менее то, на каком уровне была выполнена работа данной пациентке, превышает даже средний уровень 90 процентов стоматологов в нашей стране.

Стоматологический мир давно разделился на тех, кто работает, «как раньше», и тех, кто тратит кучу денег, учится за границей и старается, причем не только старается, а и соответствует самым последним стоматологическим достижениям. Однако учиться и работать так позволить себе могут не все, ибо это очень дорого.

Ни один трехдневый курс за рубежом не стоит меньше трех, пяти, а то и десяти тысяч евро. А чтобы стать высококлассным стоматологом, нужно учиться в год по несколько раз. Все зарубежное оборудование, материалы, инструменты, покупается за доллары, евро и йены, а это при нынешнем курсе рубля тоже немало.

Но наши пациенты не могут и не хотят платить за зубы такие же деньги, которые платят за лечение за рубежом: фиксация коронки на временный цемент – 100 долларов, удаление зуба 700 долларов, лечение каналов зуба 800 долларов, а то же, но с применением микроскопа уже 1500 долларов.

Да, за них платят в основном страховые компании, но кто-то за это все в итоге платит. У нас нет ни стоматологических страховок для физических лиц, ни государственных программ (если, конечно, не считать съемные протезы ветеранам войны за программу), ни бесплатного протезирования. Нет ничего вообще.

Заплатить 50 000 рублей за зуб может себе позволить далеко не каждый, особенно если у этого каждого месячная зарплата 30 000 рублей, жилье в ипотеке за 15-20 процентов годовых и дети учатся в «бесплатной» школе.

Вот и получается, что вместо того, чтобы поднимать благосостояние населения, улучшать качество обучения как начального, так и постдипломного, государство через недобросовестных журналистов пытается стравить население и частную медицину.

Куда легче пойти старыми проверенными путями и просто создать «дело врачей», как в далекие сталинские времена, убедив население, что частные клиники только и делают, что обманывают людей, наживаются на них и необоснованно завышают цены. А какая альтернатива ненавистным частным клиникам – только одна – государственная медицина. Круг замкнулся и уши торчат совершенно недвусмысленно.

Ну и нельзя не обойти вниманием тот факт, что советские люди, избалованные «бесплатной» советской медициной, теперь хотят получать такую же качественную стоматологическую помощь как на Западе, но при этом, совершенно бесплатно, либо за какие-нибудь символические деньги. Про бесплатный сыр при этом ни журналисты, ни пациенты, как бы не вспоминают.

Может быть, и священников тогда объявить вредными личностями?

Возьмем другой случай. Статья в «Фонтанке» под названием «Казнь балетмейстера». Произошла трагедия и в кресле у стоматолога скончался человек. Это единственный случай в мире, когда пациент скончался на операционном столе? Если человек умер от осложнений после введения препарата, то это казнь?

Когда-то у нас был правильный принцип – только суд мог обвинить кого-то в преступлении. Сейчас же журналисты еще до того, как появились хоть какие-то реальные подробности происшествия, через пять минут после события уже знают, кто виноват и почему, позволяют себе обвинять, обличать и смешивать людей с грязью.

Я уже молчу, что они в статье «Пропофол» называют анестетиком, в то время как он никогда в жизни не был никаким анестетиком.

«Пропофол» (он же «Диприван») обладает исключительно снотворным действием, которое к анестезии не имеет вообще никакого отношения. И писать про то, что врач использовал препарат, который используется в Америке для казни заключенных – это уже верх идиотизма, передергивание фактов и какой-то дремучий непрофессионализм.

Перед любой казнью в Америке к заключенному приглашают священника. Может быть, и священников тогда объявить вредными личностями, которых используют при казни и которых нельзя подпускать к уважаемым людям?!

Давайте любое снотворное объявим вне закона только потому, что от него человек может заснуть и не проснуться. Сейчас на память не приведу точных цифр, но на сегодняшний день с помощью «Пропофола» проведено около миллиарда операций в мире и осложнений после них сотые доли одного процента.

Ежедневно в мире проводятся сотни и тысячи манипуляций в самых разных отраслях медицины, не только в стоматологии, и смертельных исходов из них считанные единицы. Эта цифра меньше, чем при проведении обыкновенной местной анестезии, на которую чем дальше, тем чаще развиваются анафилактические реакции немедленного типа.

При проведении общей анестезии в кабинете всегда присутствует врач-анестезиолог со своей медсестрой-анестезистом, которые, в отличие от обыкновенного стоматолога, имеют огромный опыт именно в предотвращении внештатных ситуаций. Поэтому если состояние пациента вызывает у нас сомнения, то мы, наоборот, приглашаем анестезиологов на операцию, чтобы они мониторили состояние пациента и приняли меры в случае развития осложнений.

А известно ли журналистам то, что «Пропофол» был изобретен как средство обездвиживания для грудных детей при проведении кардиографии? То есть изначально этот препарат считался настолько нетоксичным, что его применяют у детей начиная с двух-трех лет. Я больше скажу, у моего собственного ребенка дважды проводилось лечение под «Пропофолом», так как он жутко боялся врачей и не давал себя лечить.

После этих двух операций он вообще перестал бояться и теперь лечится иногда вообще без анестезии, если это не больно. А если бы его прижали коленками к креслу и насильно вылечили бы какой-нибудь пульпит, то это была бы психологическая травма на всю оставшуюся жизнь, как у большинства людей советского периода.

Чтобы установить истину «в деле балетмейстера» нужно провести массу экспертиз, чтобы понять, на что он отреагировал, как действовали врачи и был ли у них шанс спасти его. Без этого нет никакого ответа на вопрос, кто виноват. И поспешность журналистов тут явно излишняя.

Врачей низвели до уровня продавцов

Другой вопрос, что в нашей стране все зарегулировано до такой степени, что получить лицензию по анестезиологии могут себе позволить только единицы. А без общей анестезии современной медицины нет и быть уже не может.

Поэтому многим клиникам приходится как-то выкручиваться и приглашать к себе в нелицензированную клинику анестезиологическую бригаду. В такой клинике действительно может не оказаться элементарного оборудования для проведения реанимационных мероприятий. Если же клиника лицензированная, то в ней есть все необходимое.

Медицина – наука не точная. В медицине нет и не может быть стопроцентного результата и гарантий. Именно поэтому я последние 20 лет возмущаюсь тому, что медиков подвели под закон о защите прав потребителей. Врачей сначала низвели до уровня продавца, а потом каждый день натужно напоминают про клятву Гиппократа.

Вы уж определитесь, господа, кто для вас врач – продавец или целитель. Если продавец (а в законе именно так и написано), то чему теперь удивляться?!

Жизнь похожа на ад, если смотреть на нее глазами современной журналистики

Человек, как известно, смертен и смертность – это единственное, что в медицине можно предсказать на 100 процентов. У каждого человека свой набор болезней, своя реакция на медицинские препараты, свой набор генов, своя психика, свое поведение, соблюдение рекомендаций и т.д. Поэтому медицина – это, прежде всего, искусство. Искусство лечения пациентов, а не продажи услуг.

И даже при огромном опыте и желании помочь бывают ситуации, когда врач бессилен что-то сделать. Случаев, когда врач намеренно причинил вред пациенту, практически не бывает. Вред причиняется либо по незнанию, либо по стечению обстоятельств.

Врач может вылечить миллион пациентов, но всегда найдется случай, когда у него не получилось. И тут выползает из ближайшей дыры журналист, который начинает кричать, что врач – аферист и мошенник, а толпа улюлюкает – «распни»!

Нужны рейтинги и как можно более ужасающие подробности и ложь, типа удалили 22 зуба, казнили балетмейстера и так далее. После чего у людей создается впечатление, что все врачи – негодяи, которые только и ждут момента, чтобы убить пациента.

Таких случаев считанные единицы в несколько лет, но о них помнят потом десятилетиями.

Так давайте не ездить в такси, так как в истории были таксисты-убийцы. Давайте не будем пускать детей в школу, так как за последний год трудами журналистов было разоблачено целых два учителя-педофила. Давайте не будем летать самолетами, так как каждый год падает по несколько самолетов! Давайте вообще перестанем жить, так как все равно умирать в конце!

Да, бывают плохие врачи, ужасные учителя, пьяные водители, воры-губернаторы. Жизнь вообще похожа на ад, если смотреть на нее глазами современной журналистики. Однако кто-то проживает достойную жизнь и подходит к ее концу с мудростью, пониманием и смирением, а кто-то в ужасе поглощает мегабайты лживой и подлой продукции современных работников пера и присоединяется к сонму сеющих страх и страдания мерзавцев.

Нужно просто не поддаваться на истерики и провокации и продолжать жить, думая головой и слушая душой. И тогда многое откроется совсем с другой, красивой и яркой стороны.

Автор – главный редактор сайта и форума Российского стоматологического портала, генеральный директор «Клиники Доброго Стоматолога», врач-стоматолог, ортопед.