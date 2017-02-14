Сторонники и противники гомеопатии разделились поровну

14 февраля. ПРАВМИР. 46 процентов россиян, имеющих какое-то представление о гомеопатии, поддерживают предложение Российской академии наук о запрете на продажу гомеопатических средств под видом лекарств. Противников у этой инициативы столько же, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Более других с предложениями Российской академии наук не согласны люди, применявшие гомеопатию (сами или члены семьи) – 57%, а среди них еще более те, кто отмечают ее эффективность (74%).

То или иное описание понятия «гомеопатия» смогли дать 46% россиян. Как правило, они представляют, что оно относится к области медицины (15% – «лекарство из природных средств», 9% – «лечебное средство» и т.д.), но точное определение дать не могут. Зафиксирован 1% ответов «лечение подобного подобным», 1% – «лечение минимальными дозами самого заболевания», 4% – «лечение минимальными дозами лечащих средств», 3% сказали, что это лженаука и шарлатанство.

17% россиян не знали о существовании понятия «гомеопатия» до участия в опросе, еще треть (33%) слышали это слово, но не знают, что это такое.

В числе респондентов, знающих, по их словам, что такое гомеопатия, пользовались гомеопатическими средствами лично/лечились родственники 49%, или 23% от всех опрошенных россиян, при этом они в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии. Так, 42% говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% – иногда, а 27% отмечают, что как правило она не давала положительного результата.

Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии», эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%.

6 февраля комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». В числе прочего ученые предлагают запретить гомеопатию под видом лекарства, а также не закупать гомеопатические средства в государственных медицинских учреждениях.