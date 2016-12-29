В Сирии договорились о прекращении огня и начале переговоров

29 декабря. ПРАВМИР. В Сирии достигли договоренности о прекращении огня и готовности начать мирные переговоры.

Режим прекращения огня вводится с 0.00 30 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в отряды, которые подписали соответствующий договор, входят около 60 тысяч человек. «Минобороны подготовило горячую линию для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей», — сказал он (цитата ТАСС).

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что «согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного».

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», — сказал Путин.

Впрочем, достигнутые договоренности о перемирии он назвал хрупкими (цитата по «Интерфаксу»). «Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», — сказал президент.