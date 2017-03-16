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Страх парализует желание поститься

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«Что в пост мучает нас, как кошмарные сны, и заставляет страдать, сея в душе семена бесконечных болезненных сомнений? Отчего становится страшно, и даже возникают мысли вообще не поститься — сделать паузу, пересмотреть свой взгляд на этот аспект христианской жизни…» Настоятель киевского храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» протоиерей Александр Акулов — о том, что именно в пост отравляет жизнь христианину.
Страх парализует желание поститься
Фото: VK/Симбирская митрополия

Страх парализует желание поститься

Протоиерей Александр Акулов. Фото: orthodox.org.ua

Протоиерей Александр Акулов. Фото: orthodox.org.ua

Что является одной из главных причин нашего поверхностного, по большей части гастрономического восприятия любого поста? Вряд ли это отсутствие глубоких богословских знаний или неумение понять святых отцов, которые говорят об этом периоде духовной жизни, исходя из своего опыта, и совсем не требуют, чтобы все без исключения шли точно таким же путем.

Скорее, дело в страхе. Мы знаем, как надо, но понимаем, что так не можем. И этот страх — не выполнить все предписания поста — парализует само желание научиться поститься, поэтому цели поста — измениться внутренне, пересмотреть жизненные приоритеты, пробудиться от духовной спячки, стать ближе к Богу своим посильным служением, ограничивая себя в излишествах, все выше поднимая голову к Небу, — так и остаются недостижимыми. Ты, как и раньше, видишь в себе все те же недостатки и множество неискупленных грехов — даже после долгих постовых дней «голода» и мучительных мыслей о себе, несчастном, не умеющем поститься.

И начинает казаться, что мы вообще не способны следовать опыту Церкви и ее святых подвижников. Да и в голове как-то не укладывается взаимосвязь между воздержанием в пище и духовной жизнью как таковой. Почему вдруг ей (душе) будет лучше, и она даже станет ближе к Богу, если мы перестанем питаться тем, к чему привыкли и чего требует организм для полноценной жизни? Разве Богу важно, что мы съели за весь день?

Да, бывает, удается на миг ощутить тот самый плод поста, который и есть «мир, любовь, долготерпение…». Но как его «зафиксировать», чтобы и в следующий раз повторить для достижения похожего результата? Это в современных машинах есть память для сидений: подстроил под себя определенные режимы, «запомнил» их, а дальше только нажимай кнопку, и механизмы кресла сами сделают свое дело, чтобы тебе было удобно. В духовной жизни вряд ли это возможно, хотя определенные навыки чтения, молитвы и церковных служб вполне могут сойти за такое устройство памяти для души.

Наша память становится для души врагом № 1

И все-таки хотелось бы чего-то более ощутимого. Вот человек выпил вина, и через несколько минут почувствовал опьянение. А что же в духовной жизни и тем более в отношении поста? Где тот самый момент «опьянения», после которого еще и еще раз хочется «выпить» этого «духовного вина» и ждать поста как лучшего момента в жизни?

Вот здесь и наступает время разобраться, чего мы ждем от поста и почему не достигаем поставленных целей.

На мой взгляд, все довольно просто: нам мешает память. Она удерживает в себе все то, от чего просто необходимо избавиться, чтобы не смущаться на пороге нового поста. Но сделать этого мы не можем, потому что боимся лишиться того, что, хотя и мучает и беспокоит, но выглядит родным и близким, и без чего страшно и непонятно, как жить дальше.

Парадокс, но именно накопленные знания, житейский опыт и даже уже приобретенные навыки молитвенной жизни не дают нам перед новым постом ощутить себя свободными, чтобы попробовать измениться и по-настоящему, в поступательном движении всех своих духовных сил, исправиться.

Мы постоянно перебираем в памяти свой положительный или горестный опыт предыдущего постового воздержания и трудов, и не можем понять, как вести себя в период нового поста, чтобы не повторить ошибок.

И это мучает, как кошмарные сны, и заставляет страдать, сея в душе семена бесконечных болезненных сомнений. От этого становится страшно, и даже возникают мысли вообще не поститься — сделать, так сказать, паузу, пересмотреть свой взгляд на этот аспект христианской жизни: не слишком ли строго все это, и зачем вообще мне это нужно.

Так наша собственная память становится для души врагом № 1.

Пост – время забыть старое

Вот почему, по-хорошему, пост должен стать для нас временем «потери памяти». Конечно, хорошие, добрые молитвенно-покаянные и богослужебные навыки желательно сохранить, но и в них есть пространство для движения вперед без всякой оглядки назад.

Пост — великое время для исцеления душевных ран. Но это также и время забыть старое — все то, чем наша память забита, как мешок в пылесосе. Чтобы обновленный наш внутренний человек начал, наконец, дышать свежим воздухом, с радостным ожиданием глядя вперед на Светлое Христово Воскресение.

«Потерять память» в духовной жизни не означает совсем ее лишиться. Но просто необходимо обновить ее в посте и молитве, подготавливая к восприятию нового опыта духовной борьбы ради спасения души в период очередного Великого поста.

А еще желательно привести себе на ум такую мысль, что эти дни могут стать последними в нашей жизни, а в Вечности память не поможет. Даже наоборот, навредит, если, переполненная прежними переживаниями, помешает справиться с грузом грехов…

Так что в эти дни было бы желательно нам всем «потерять память» — чтобы груз пережитых лет растворился в покаянии, а не вызвал противодействие нашему намерению поститься, потому что раньше что-то не получалось. Освободим же память и станем свободными для новых подвигов во время Великого поста, чтобы с радостью встретить Святую Пасху!

 

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