Стрельба в Лас Вегасе: пятилетнему мальчику помогли найти родных

Во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас Вегасе пятилетний Аден Хазер потерял свой маму и сестру. Незнакомые люди помогли ему добраться до укрытия и нашли его родственников в социальных сетях.

Пятилетний Аден Хазер был на музыкальном фестивале вместе со своей мамой Дорис, восьмилетней сестрой Корделией и тетей Самантой. Незадолго до начала стрельбы Дорис со старшей дочерью отошла в туалет – она считала, что их не будет всего 5-10 минут.

Они вернулись в толпу как раз в тот момент, когда Стивен Паддок открыл стрельбу из своего номера в гостинице Мандалай-Бэй

«Люди говорят, что на войне появляется инстинкт спрятаться от опасности. У меня его не было. Я все время думала: «Я должна найти своего сына. Я должна найти свою сестру», – вспоминает Дорис.

Когда стрельба началась, Аден и его тетя потеряли друг друга. Мальчик спрятался в палатке с продуктами, где его нашла Линдси Роджерс.

Девушка забрала мальчика с собой в ближайший мотель. «Когда я уводила Адена, я переживала, что мама волнуется и ищет его. Но выстрелы не прекращались и лучшим решением было попытаться спасти как можно больше людей», – рассказала она.

Укрывшись в отеле, девушка сделала фотографию Адена и разместила ее на своей странице в соцсетях с призывом поделиться ею и найти родителей мальчика.

В мотеле в тот момент были также дежурный полицейский Крис Каннингем и его девушка Тейлор Саттон, они также поделились фотографией мальчика. Тейлор вспоминает, что именно Аден помог ей держаться.

«Он помог мне успокоиться. Чтобы он не испугался, мы сказали ему, что это фейерверк, и спросили: «С кем ты был до того, как фейерверк начался?». Но он не выглядел испуганным и обеспокоенным».

Тем временем пост Линдси разошелся по социальным сетям, тысячи человек поделились им. Девушке удалось найти телефон дедушки Адена – в итоге они встретились в местном госпитале, куда она отвезла мальчика. Нашлась и тетя ребенка, Саманта, которой помогли добраться до укрытия.

В этот момент мама и сестра Адена укрылись в казино. Дорис рассказывает, что чувствовала себя беспомощной, но приходилось сохранять спокойствие и поддерживать свою дочь, которой было плохо от страха.

Через день после произошедшего Дорис встретилась с людьми, которые помогли ее сыну в эту ужасную ночь. «Они герои!», – написала она на своей странице в Фейсбуке.

Сейчас Дорис сосредоточена на помощи своим детям и ищет психолога для всей семьи. «Я не хочу, чтобы они росли и боялись фестивалей, толпы», – рассказала она. – «Я знаю, что они уже никогда не будут такими как раньше. То, что они увидели, как будто вырвало кусок из их детства. Но мне хочется, чтобы они снова стали веселыми любимыми детьми. Это моя самая большая надежда».

Источник – www.huffingtonpost.com

Перевод Анны Резниковой