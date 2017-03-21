Стрессы и недостаток сна повышают риск заболеть туберкулезом

21 марта. ПРАВМИР. Стрессы, нерегулярное питание и недостаток сна повышают риск заболеть туберкулезом, сообщила главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ, директор НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Ирина Васильева.

Васильева рассказала, каков среднестатистический пациент фтизиатра. «Чаще всего это молодой человек 24-35 лет, который ведет активный образ жизни, и при этом, возможно, перерабатывает. У него есть средства хорошо питаться, но нет на это времени. То есть, он мало спит и нерегулярно питается, плюс стрессы на работе», – рассказала врач в интервью порталу «Медновости».

«Еще, конечно, должна быть встреча с инфекцией, которая могла произойти, когда угодно, даже 10 лет назад. Но просыпается эта инфекция в организме, когда у человека падает иммунитет. По любой причине: из-за болезни, переутомления, стресса», – пояснила Ирина Васильева.

По ее словам, социально-неблагополучные люди тоже входят в группу риска. «Их иммунитет ослабляют плохие жизненные условия, алкоголизм, наркомания. Всегда выше заболеваемость в местах лишения свободы — из-за ухудшения условий, проживания в общей камере, скученности», – добавила Васильева.

Кроме того, фтизиатр рассказала, что больные сахарным диабетом, по данным ВОЗ, заболевают туберкулезом в 4-5 раз чаще. Вероятность заболеть повышается у людей с хроническими заболеваниям легких, желудочно-кишечного тракта, а также у больных, которые получают лекарственные препараты, подавляющие иммунитет.

В группу повышенного риска входят также больные ВИЧ-инфекцией, у которых нет иммунной защиты.

Целиком интервью Васильевой читайте в разделе «Обзор СМИ» на сайте «Правмир».