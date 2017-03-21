Стрессы и недостаток сна повышают риск заболеть туберкулезом

Васильева рассказала, каков среднестатистический пациент фтизиатра. «Чаще всего это молодой человек 24-35 лет, который ведет активный образ жизни, и при этом, возможно, перерабатывает. У него есть средства хорошо питаться, но нет на это времени. То есть, он мало спит и нерегулярно питается, плюс стрессы на работе», – рассказала врач в интервью порталу «Медновости».
«Еще, конечно, должна быть встреча с инфекцией, которая могла произойти, когда угодно, даже 10 лет назад. Но просыпается эта инфекция в организме, когда у человека падает иммунитет. По любой причине: из-за болезни, переутомления, стресса», – пояснила Ирина Васильева.
По ее словам, социально-неблагополучные люди тоже входят в группу риска. «Их иммунитет ослабляют плохие жизненные условия, алкоголизм, наркомания. Всегда выше заболеваемость в местах лишения свободы — из-за ухудшения условий, проживания в общей камере, скученности», – добавила Васильева.
Кроме того, фтизиатр рассказала, что больные сахарным диабетом, по данным ВОЗ, заболевают туберкулезом в 4-5 раз чаще. Вероятность заболеть повышается у людей с хроническими заболеваниям легких, желудочно-кишечного тракта, а также у больных, которые получают лекарственные препараты, подавляющие иммунитет.
В группу повышенного риска входят также больные ВИЧ-инфекцией, у которых нет иммунной защиты.
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