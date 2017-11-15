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Строительство храма в Куркино полностью соответствует закону

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15 ноября. ПРАВМИР. Строительство храма во имя великомученика Георгия Победоносца в московском районе Куркино  проходит на законных основаниях и при поддержке местных жителей.
Строительство храма в Куркино полностью соответствует закону
Фото: 200hramov.ru

Подтверждение легитимности строительства опубликовала пресс-службы Фонда «Поддержки строительства храмов г. Москвы». Представители фонда отметили, что договор безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для проектирования и строительства православного храмового комплекса, был заключен между Финансово-хозяйственным управлением  РПЦ и Департаментом городского имущества города Москвы.

« Договор был заключен в соответствии с положительным заключением по результатам публичных слушаний. То есть при поддержке местных жителей. По многочисленным просьбам и при активном участии этих же местных жителей были собраны средства на размещение на участке временного храма», – говорится в сообщении Фонда.

Представители Фонда «Поддержки строительства храмов г. Москвы» отметили также, что строительство временного храма было также согласовано с Управой района Куркино.

«В соответствии с градостроительным законодательством для размещения некапитальных объектов не требуется получения разрешения на строительство. Разрешенное использование земельного участка соответствует его фактическому использованию», – прояснили правовые вопросы строительства храма в Фонде.

Временный храм во имя великомученика Георгия Победоносца в московском районе Куркино начали  возводить в ноябре. Храм строится из быстровозводимых конструкций.

«Теперь местным жителям станет удобнее посещать богослужения, — отметил настоятель прихода иерей Игорь Константинов.  — Особенно это важно для мамочек с маленькими детьми и пожилых людей. Дело в том, что ближайший храм Владимирской иконы расположен в отдалении от жилых микрорайонов, на Новогорской улице. Также, хочется поздравить всех Георгиев, Юриев и Егоров — их святой покровитель будет рядом с ними!»

Ранее ряд СМИ сообщили, что  против возведения храма в Куркино выступают некоторые местные жители, а строительство ведется без разрешительных документов.

В 2010 году в Москве была утверждена «Программа 200» по строительству православных храмов  во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель – обеспечить жителей города церквями шаговой доступности. Программа полностью реализуется на пожертвования.

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