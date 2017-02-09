Студент-медик спас пассажирку самолета

9 февраля. ПРАВМИР. Студент медицинской академии из Киргизии спас пассажирку с сердечным приступом.

Женщина, летевшая рейсом Бишкек – Москва, почувствовала себя плохо, когда самолет был уже в воздушном пространстве Казахстана. У нее начался сердечный приступ, и после внезапных судорог она потеряла сознание. Встал вопрос о вынужденной посадке лайнера, пишет «Российская газета».

Среди пассажиров был студент четвертого курса Киргизской государственной медицинской академии Темирлан Омурбеков. Он попросил аптечку, нашел необходимые препараты и оказал женщине первую помощь.

В результате самолет долетел до Москвы, где женщину экстренно госпитализировали непосредственно с борта.

Руководство авиакомпании сообщило о случившемся руководству вуза. Со своей стороны, ректор пообещал не оставить без внимания поступок студента и премировать его.