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Студент-медик спас пассажирку самолета

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9 февраля. ПРАВМИР. Студент медицинской академии из Киргизии спас пассажирку с сердечным приступом.
Студент-медик спас пассажирку самолета

Женщина, летевшая рейсом Бишкек – Москва, почувствовала себя плохо, когда самолет был уже в воздушном пространстве Казахстана. У нее начался сердечный приступ, и после внезапных судорог она потеряла сознание. Встал вопрос о вынужденной посадке лайнера, пишет «Российская газета».

Среди пассажиров был студент четвертого курса Киргизской государственной медицинской академии Темирлан Омурбеков. Он попросил аптечку, нашел необходимые препараты и оказал женщине первую помощь.

В результате самолет долетел до Москвы, где женщину экстренно госпитализировали непосредственно с борта.

Руководство авиакомпании сообщило о случившемся руководству вуза. Со своей стороны, ректор пообещал не оставить без внимания поступок студента и премировать его.

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