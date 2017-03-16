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Студента, спасшего заблудившегося мужчину, наградили в Кирове

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16 марта. ПРАВМИР. Студент, оказавший помощь правоохранительным органам в поисках человека, поощрен руководством УМВД России по городу Кирову.
Студента, спасшего заблудившегося мужчину, наградили в Кирове

Студент первого курса Кировского филиала МФЮА Антон Ситников помог полиции спасти человека.

Инцидент произошел 4 января 2017 года, когда в полицию поступило сообщение о без вести пропавшем мужчине. Он уехал кататься на снегоходе, не имея при себе мобильного телефона и достаточно бензина в баке. Температура на улице была -35 градусов.

«Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа УМВД России по Кирову обратилась за помощью к местным жителям. На призыв откликнулся Антон Ситников: на своем снегоходе он нашел потерявшегося мужчину. Тот упал в озеро, утопил снегоход, промок, потерял ориентиры. До ближайших домов в любую сторону было по несколько километров», – сообщает пресс-служба полиции.

Когда начинало темнеть, температура понизилась до -40 градусов. Чтоб согреться, потерявшийся мужчина развел костер. Его свет и помог студенту около десяти часов вечера обнаружить пострадавшего. Мужчина был спасен.

В торжественной обстановке в присутствии студентов и руководства вуза заместитель начальника отдела по работе с личным составом УМВД России по Кирову подполковник внутренней службы Александр Швецов вручил Антону Ситникову благодарность и сертификат в один из спортивных магазинов Кирова.

Сам виновник торжества не считает произошедшее чем-то героическим. «Просто сделал, то, что должен был», – говорит Антон.

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