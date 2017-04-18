Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

18 апреля. ПРАВМИР. Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Петербурга – уроженца Киргизии Аброра Азимова.

«Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Избрать в отношении подозреваемого Азимова меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня», – сказал судья Артур Карпов. Фигурант был не против своего заключения под стражу, передает Интерфакс.

В своем постановлении судья отдельно указал, что следствие должно предъявить обвинение Азимову в течение 45 дней после избрания меры пресечения.

Накануне ФСБ сообщило о задержании в Подмосковье подозреваемого в подготовке террориста-смертника, совершившего 3 апреля теракт в метрополитене Петербурга. При задержании у фигуранта был изъят боевой пистолет Макарова.

На заседании суда Азимов рассказал, что является гражданином России, родился 1 августа 1990 года, прописан в одной из деревень Владимирской области, а проживает фактически в поселке Лесной городок Одинцовского района Подмосковья. Там же проживали двое ранее арестованных по этому же делу мужчин.

Азимов женат, имеет ребенка 2,5 лет. Он заявил суду, что получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления. Подозреваемый пообещал, что в дальнейшем пояснит, в чем конкретно состояла его роль.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того было обнаружено не сработавшее взрывное устройство. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.