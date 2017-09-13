Суд назначил пожизненное заключение «тверскому стрелку»

13 сентября. ПРАВМИР. Тверской областной суд приговорил к пожизненному заключению Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино.

«Суд пришел к мнению, что ему необходимо назначить пожизненное лишение свободы. Первые пять лет в тюрьме, дальше – в колонии», – сказала судья, оглашая приговор, ее цитирует ТАСС.

Следствие и суд установили, что Егоров, 3 июня, находился в поселке Редкино в компании дачников. Между обвиняемым и присутствовавшими мужчинами произошел словесный конфликт, после которого у Егоров решил их убить.

Вернувшись с охотничьим самозарядным ружьем Егоров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял девятерых человек. При этом целился он исключительно в жизненно важные органы потерпевших.

Одной женщине тогда удалось спастись, именно она и вызвала полицию.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, Егорову была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым.

Суд также удовлетворил иски потерпевших на сумму более 10 млн рублей.