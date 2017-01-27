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Суд не признал распоряжение Смольного основанием для передачи Исаакия РПЦ

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27 января. ПРАВМИР. Распоряжение комитета имущественных отношений администрации Петербурга по поводу Исаакиевского собора не является документом о передаче храма Русской православной церкви.
Суд не признал распоряжение Смольного основанием для передачи Исаакия РПЦ

Такое определение вынес Василеостровский суд Петербурга в ответ на иск, поданный общественными активистами и депутаты Законодательного собрания Петербурга против передачи Исаакиевского собора Церкви.

«Оспариваемым распоряжением КИО не принято решение о передаче имущества религиозного назначения религиозной организации, а утвержденный данным распоряжением план не подменяет и не может подменять собой решение о передаче», – сообщил суд (цитата по Интерфаксу).

Депутат Заксобрания Борис Вишневский счел отказ в рассмотрении иска «лукавством».

«По мнению суда, распоряжение КИО не является решением о передаче собора, а только утверждает план-график действий в случае передачи. Но это лукавство. Мы подадим жалобу на это определение», – сказал Вишневский.

Иск поступил от 20 жителей Петербурга. Он касается вопроса о законности распоряжения КИО от «Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А». Истцы считают распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ незаконным и нарушающим право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.

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