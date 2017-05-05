Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американке

Соответствующее решение вынес суд присяжных города Сент-Луис в штате Миссури, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Жительница штата Вирджиния использовала присыпку с тальком в течение 40 лет. В 2012 году ей был поставлен диагноз рак яичников, а недавно метастазы пошли в печень.
По ее мнению, виновником заболевания стала продукция Johnson & Johnson, однако компания настаивает, что ее продукты безопасны.
Всего против компании были поданы около 2,5 тысяч подобных исков, однако присужденная сумма стала рекордной среди компенсаций, которые Johnson & Johnson когда-либо выплачивала по решению суда.
Ранее суд в Миссури уже присуждал компенсации по аналогичным делам, однако суды в других штатах становились на сторону производителей.