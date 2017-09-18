Суд оправдал обвиняемых по делу о событиях 2014 года в Одессе

18 сентября. ПРАВМИР. Ильичевский городской суд Черноморска Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади.

Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в организации обвиняемыми массовых беспорядков, которые повлекли за собой смерть и травмы людей. Все пятеро фигурантов, находившихся под стражей, освобождены в зале суда.

Двух освобожденных в зале суда — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова — задержали по другому делу сразу после оглашения приговора.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство погибли в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из самых резонансных – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения.

Суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено некачественно, и указал на многочисленные недостатки и пробелы в проведенных следственных действиях.

Следствие по основному эпизоду о пожаре в Доме профсоюзов пока не окончено. Помимо обвинений против участвовавших в столкновениях дело возбуждено против милиции и пожарных, которые, как полагает следствие, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.