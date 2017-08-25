Суд отправил «хабаровских живодерок» в колонию

25 августа. ПРАВМИР. Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор обвиняемым по делу о жестоких расправах над животными.

Две девушки, которых в СМИ прозвали «хабаровскими живодерками» приговорены к реальным срокам наказания.

Суд признал Алену Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ее осудили на 4 года и 3 месяца лишения свободы. Алине Орловой назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы. Их приятель Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.

Помимо издевательств над животными, одна из девушек неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, девушки с битой и пневматическим пистолетом напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Фигурантки дела полностью признали свою вину и раскаялись. Во время последнего слова они просили суд дать им наказание, не связанное с лишением свободы, сообщает Интерфакс.

По версии следствия, летом 2016 года в Хабаровске несовершеннолетние тогда девушки издевались над животными и убивали их. Жертвами стали не менее 15 животных – птиц, кошек и собак. Фотографии попали в Интернет, после чего эта история получила широкий общественный резонанс и ею заинтересовались правоохранительные органы.

Зоозащитники назвали приговор слишком мягким, поскольку Орлова и Савченко непосредственно по статье «жестокое обращение с животными» получили по 150 часов обязательных работ, а основные сроки связаны с другими статьями, передает РИА Новости.