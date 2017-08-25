О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Суд отправил «хабаровских живодерок» в колонию

|
25 августа. ПРАВМИР. Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор обвиняемым по делу о жестоких расправах над животными.
Суд отправил «хабаровских живодерок» в колонию
Фото: ТАСС

Две девушки, которых в СМИ прозвали «хабаровскими живодерками» приговорены к реальным срокам наказания.

Суд признал Алену Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ее осудили на 4 года и 3 месяца лишения свободы. Алине Орловой назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы. Их приятель Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.

Помимо издевательств над животными, одна из девушек неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, девушки с битой и пневматическим пистолетом напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Фигурантки дела полностью признали свою вину и раскаялись. Во время последнего слова они просили суд дать им наказание, не связанное с лишением свободы, сообщает Интерфакс.

По версии следствия, летом 2016 года в Хабаровске несовершеннолетние тогда девушки издевались над животными и убивали их. Жертвами стали не менее 15 животных – птиц, кошек и собак. Фотографии попали в Интернет, после чего эта история получила широкий общественный резонанс и ею заинтересовались правоохранительные органы.

Зоозащитники назвали приговор слишком мягким, поскольку Орлова и Савченко непосредственно по статье «жестокое обращение с животными» получили по 150 часов обязательных работ, а основные сроки связаны с другими статьями, передает РИА Новости.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Подозреваемую в издевательствах над животными в Хабаровске поместили под домашний арест
Подозреваемую в издевательствах над животными в Хабаровске поместили под домашний арест
Новостная служба "Православие и мир"

По данным зоозащитников, в расправах участвовала еще одна девушка и, возможно, молодой человек

Хабаровская полиция задержала одну из девочек, убивавших животных
Хабаровская полиция задержала одну из девочек, убивавших животных
Новостная служба "Православие и мир"

Школьницу сняли с самолета, когда она пыталась скрыться из города

СК проверит фотосессию девушки в прозрачном платье в одном из храмов Татарстана
СК проверит фотосессию девушки в прозрачном платье в одном из храмов Татарстана
Новостная служба "Православие и мир"

Действия авторов фотосессии проверят на признаки преступления по статье о нарушении права на свободу совести и…

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
48% собрано / 754027 руб. осталось
Сережа Хохлов: Шаг из коляски
Сережа Хохлов: Шаг из коляски
66% собрано / 36585 руб. осталось
Другие статьи автора
"
13 человек погибли в ДТП с автобусом на Кубани
Новостная служба "Православие и мир"

Автобус упал в море

"
Церковь чтит память мучеников Аникиты и Фотия
Новостная служба "Православие и мир"

Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня и даже волосы их остались целы

"
Священник отремонтировал дорогу в смоленском Ярцево (фото)
Новостная служба "Православие и мир"

Отремонтировать дорогу священнику помогают единомышленники

Все статьи автора
Статьи Дня
Джамиля Алиева: Каждый день нужно делать что-то для мира
Надежда Прохорова

Даже если люди считают, что ребенку другой нации помогать не надо

Готовы ли мы воспитывать святых?
Архимандрит Андрей (Конанос)

И почему для этого нужно исправлять не детей, а себя

Не будешь часто причащаться – ты пропал!
Ольга Шульчева-Джарман

Можно ли заставить Христа быть спасителем только “правильных” христиан

самое читаемое

Людмила Петрановская: Дети тысячелетиями вырастали без всяких детских садов23,538

Врач может зайти в роддом и выйти через пять дней19,268

Врач-инфекционист об эпидемии кори и отказах от прививок13,666

Остановить безумие. Если близкий сходит с ума у вас на руках7,261

Архиепископ Иона: Священник – не вестник смерти5,438

Почему я должен слушать Церковь?4,908

Отец Николай был и есть – старец-утешитель4,854

Если мама сажает в «манеж» взрослого ребенка4,078

Если вы не готовы отказаться от цветов на 1 сентября3,397

Прихожанин в Новокузнецке расплатился за отпевание купюрой «банка приколов»3,196

лучшие авторы

Людмила Петрановская23,500

Новостная служба22,395

Ксения Кнорре Дмитриева19,227

Артем Левченко13,511

Борис Веркс7,240

Оксана Головко5,655

Редакция портала "Православие и мир"4,997

Сергей Худиев4,905

Марина Солотова4,053

Архиепископ Иона (Черепанов)3,998

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть