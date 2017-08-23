Суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест

23 августа. ПРАВМИР. Режиссер, художественный руководитель «Гоголь центра» Кирилл Серебренников отправлен решением Басманного суда Москвы под домашний арест.

Серебренникову запретили переписку, телефонные переговоры, встречи и выход на улицу без разрешения следователя. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Защита просила отпустить Серебренникова под залог или поручительство.

«Я прошу не применять ко мне меру домашнего ареста как необоснованно жестокую, она не позволяет мне работать и доделывать те вещи, которые я должен доделывать. Я говорю о съемках фильма «Лето», с которых меня забрали сюда из Санкт-Петербурга в ночь и доделать спектакль «Маленькие трагедии», который уже объявлен в программе «Гоголь-центра», билеты проданы», – сказал Серебренников в суде.

У здания суда собрались около 500 человек, которые скандировали «Кирилл! Свободу!» и устроили режиссеру овацию.

За Кирилла Серебренникова поручились более 30 человек, среди которых общественные деятели Наталья Солженицына и Нюта Федермессер, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Третьяковской галереи Зельфира Треуголова, режиссеры Федор Бондарчук, Алексей Попогребский, Авдотья Смирнова, Алексей Герман-младший, Андрей Смирнов. В списке поручителей также – Чулпан Хаматова, Константин Райкин, Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Виктория Исакова, Иван Ургант и другие.

Главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова предложила в любой момент внести за Серебренникова любую сумму залога.

Кирилл Серебренников был задержан в ночь на вторник в Петербурге, где снимает фильм о Викторе Цое. В среду его доставили в Москву и допросили в СК, после чего предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Серебренников обвиняется в «организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта „Платформа“», сообщила во вторник представитель СК Светлана Петренко.

Сам Серебренников назвал обвинения абсурдными.