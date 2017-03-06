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Суд отпустил Евгению Чудновец из-под стражи

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6 марта. ПРАВМИР. Отменен приговор Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка.
Суд отпустил Евгению Чудновец из-под стражи

Соответствующее решение вынес Курганский областной суд, удовлетворив кассацию заместителя генерального прокурора РФ на приговор. Заседание проходило в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс».

8 ноября 2016 года Чудновец была признана судом первой инстанции виновной по статье о распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего.

Чудновец сделала репост, чтобы привлечь внимание общественности и силовиков к издевательствам над ребенком в загородном лагере в Зауралье. Однако суд решил иначе.

После обращения журналистов к Владимиру Путину с соответствующим вопросом в ходе пресс-конференции, Генпрокуратура направила представление в суд, заявив, что не усматривает в действиях воспитательницы состава преступления.

Представители защиты Чудновец подали жалобу в Европейский суд по правам человека.

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