Суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакиевского собора Церкви

16 марта. ПРАВМИР. Смольнинский суд Петербурга отказался рассмотривать по существу иск против распоряжения городского правительства о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Судья Смольнинского суда Татьяна Матусяк вынесла определение о прекращении дела четырех петербуржцев против комитета имущественных отношений города, сообщает «Фонтанка.ру».

Суд в своем определении сослался на правовую оценку Санкт-Петербургского городского суда, решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушения прав горожан на доступ к музейным ценностям.

Представители комитета настаивали на прекращении дела. Против выступали истцы и представитель директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова, передавшего в суд документ о своем несогласии с передачей собора Церкви.

Из документа следует, что обещанный Бурову срок переезда через год был резко сдвинут устным распоряжением до середины апреля 2017 года, отмечает издание.

Первое заседание суда по рассмотрению иска состоялось 13 марта. Судья Матусяк согласилась с доводами истцов о необходимости найти заявление Церкви о передаче собора, без которого невозможно запустить процесс, привлекла заинтересованными лицами губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, Московский патриарх, Минкульт и ГМЗ «Исаакиевский собор». Для ознакомления с материалами дела и вызова сторон судья дала срок до 17 апреля.

Однако уже 14 марта судья вызвала участников дела в суд на 15 марта и, сославшись на определение коллегии Санкт-Петербургского городского суда от 13 марта, заявила о намерении отказаться от рассмотрения дела.

«Распоряжение КИО не является решением о передаче собора. Права и законные интересы гражданина могут быть нарушены после передачи имущества религиозной организации. Само по себе распоряжение об утверждении плана мероприятий для истцов не порождает каких-либо юридически значимых последствий», – говорится в определении горсуда.

15 марта 32 истца подали к Смольному еще один иск о незаконности плана передачи собора церкви. Заявление поступило на рассмотрение так же Татьяне Матусяк.