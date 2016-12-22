Суд признал виновной Варвару Караулову в попытке присоединиться к ИГИЛ

22 декабря. ПРАВМИР. Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Иванова, проживая в Москве, являясь сторонницей организации “Исламское государство”, решила совершить попытку участия в запрещенной организации, осознавая, что это может оказать негативное влияние на интересы РФ», — говорится в мотивировочной части приговора, который начал оглашать судья, передает «Интерфакс». Согласно приговору, Караулова оправдывала действия ИГ.

В своем последнем слове девушка просила суд о снисхождении и заявила, что хочет искупить вину. «Я все осознала, когда оказалась на границе в миграционном центре. Все это было большой ошибкой. Я хочу оставить это в прошлом, не хочу остаться в глазах близких шахидкой и террористкой. Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину», — сказала она.

Она добавила, что искала решение в человеке, который ее унижал и врал ей: «Я с ним общалась, потому что его любила, а не потому, что он член какой-то экстремистской организации. Это любовь была больная и неадекватная».

Варвара Караулова также выразила уверенность в том, что экстремисты извратили ислам. По ее мнению, большинство мусульман ненавидят «игиловских трусов и убийц ещё больше, чем все остальные».