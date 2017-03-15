Суд в Петербурге намерен отказаться от рассмотрения иска о передаче Исаакиевского собора

15 марта. ПРАВМИР. Судья Смольнинского суда Петербурга Татьяна Матусяк заявила о желании прекратить дело о передаче Исаакиевского собора Церкви, даже не начав его слушать.

В среду судьей были срочно вызваны участники процесса. Матусяк заявила, что, по ее мнению, дело надо прекращать, сославшись на определение городского суда, который оставил в силе решение Василеостровского суда об отказе в иске, сообщает «Фонтанка.ру».

Истец Сергей Бакешин сообщил, что он не имеет никакого отношения к делу, которое рассматривали Василеостровский и городской суды, а кроме того решения других инстанций не могут иметь преюдициальное значение для иска, поданного по иным основаниям.

Директор ГМЗ «Исаакиевский собор» Николай Буров, в свою очередь, заявил свою заинтересованность в рассмотрении иска и попросил неделю для изучения материалов дела.

Судья сообщила, что сперва следует решить, нужно ли вообще рассматривать по существу это дело и отложила процесс до 13:00 16 марта.

13 марта судья Матусяк начала рассматривать дело, и привлекла в качестве заинтересованных лиц губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, а также представителей Московского патриархата, Минкультуры, комитета по культуре Петербурга, ГМЗ «Исаакиевский собор». Дело было отложено до 17 апреля, однако уже 14 марта судья оповестила участников процесса о том, что заседание переносится на 15 марта.

Истцами по делу выступают депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и трое местных жителей. Ответчик – комитет имущественных отношений Петербурга.