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Суд в Петербурге оправдал преподавателя йоги по делу о религиозной пропаганде

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18 января. ПРАВМИР. Суд в Петербурге оправдал преподавателя йоги Дмитрия Угая за лекцию, которую он прочитал в октябре.
Суд в Петербурге оправдал преподавателя йоги по делу о религиозной пропаганде

Суд выслушал полицию и свидетелей и пришел к выводу, что в действиях Угая отсутствует состав правонарушения, сообщает «Фонтанка.ру».

Угай в октябре 2016 года в Петербурге провел лекцию о йоге. Его задержали непосредственно во время выступления по заявлению гражданина, который на мероприятии не присутствовал, но утверждал, что там будет содержаться религиозная пропаганда.

Мужчине вменили «нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» (норма принята летом 2016 года в составе «пакета Яровой»).

Суд на Угаем начался 9 января. Преподаватель не признал своей вины. По его словам, он опирался на «академические издания, которые используются во всех вузах, где изучают индийскую философию».

Лекция проходила в рамках фестиваля «йоги и здорового мышления» «Ведалайф».

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