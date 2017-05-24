Судебного пристава из Башкирии наградили за спасение ребенка из речки

24 мая. ПРАВМИР. В Башкирии судебный пристав Рафис Тагиров спас жизнь 7-летнему мальчику. Инцидент произошел еще прошлым летом, однако прессе он стал известен только сейчас.

О подвиге узнали лишь спустя несколько месяцев, в феврале этого года, когда в отдел судебных приставов села Аскарово пришла местная жительница Альмира Галиуллина и увидела среди сотрудников отдела знакомое лицо, пишет «Комсомольская правда».

«Спаситель! Спасибо тебе, добрый человек – за внучка спасибо! Ох, если бы не ты», – с такими словами женщина кинулась к приставу.

Выяснилось, что Рафис Тагиров не рассказал коллегам о своем подвиге. Как вспоминает мужчина, он поехал с друзьями на природу, на речку Малый Кизил. Когда он рыбачил, то увидел, что мальчик заплыл далеко от берега и угодил в водоворот. Его пыталась спасти сестра, но сама едва не утонула.

Рафис кинулся на помощь и через пару минут вынес перепуганного ребенка из реки.

Мужчину наградили грамотой от МЧС по Республике Башкортостан и медалью за спасение утопающих.