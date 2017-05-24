О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Судебного пристава из Башкирии наградили за спасение ребенка из речки

|
24 мая. ПРАВМИР. В Башкирии судебный пристав Рафис Тагиров спас жизнь 7-летнему мальчику. Инцидент произошел еще прошлым летом, однако прессе он стал известен только сейчас.
Судебного пристава из Башкирии наградили за спасение ребенка из речки

О подвиге узнали лишь спустя несколько месяцев, в феврале этого года, когда в отдел судебных приставов села Аскарово пришла местная жительница Альмира Галиуллина и увидела среди сотрудников отдела знакомое лицо, пишет «Комсомольская правда».

«Спаситель! Спасибо тебе, добрый человек – за внучка спасибо! Ох, если бы не ты», – с такими словами женщина кинулась к приставу.

Выяснилось, что Рафис Тагиров не рассказал коллегам о своем подвиге. Как вспоминает мужчина, он поехал с друзьями на природу, на речку Малый Кизил. Когда он рыбачил, то увидел, что мальчик заплыл далеко от берега и угодил в водоворот. Его пыталась спасти сестра, но сама едва не утонула.

Рафис кинулся на помощь и через пару минут вынес перепуганного ребенка из реки.

Мужчину наградили грамотой от МЧС по Республике Башкортостан и медалью за спасение утопающих.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Молодой человек спас сестру и брата-инвалида из пожара в Красноярском крае
Молодой человек спас сестру и брата-инвалида из пожара в Красноярском крае
Новостная служба "Православие и мир"

Двое братьев и сестра остались сиротами после пожара в красноярском селе

Второкурсник спас пенсионерку с закрывшегося балкона в Ульяновске
Новостная служба "Православие и мир"

Инцидент произошел в Ульяновской области

Девятиклассник из Курской области спас соседку из пруда
Девятиклассник из Курской области спас соседку из пруда
Новостная служба "Православие и мир"

Местная жительница Мария Хардикова на рыбалке провалилась в одну из донных ям

Благотворительный фонд
Спасти Анастасию от боли
Спасти Анастасию от боли
43% собрано / 102023 руб. осталось
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
18% собрано / 3862900.28 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Имя Доктора Лизы внесли в название фонда «Справедливая помощь»
Новостная служба "Православие и мир"

Решение изменить название связано с желанием увековечить светлую память доктора Лизы

"
Челябинская епархия просит проверить «фестиваль красок»
Новостная служба "Православие и мир"

Организаторы говорят, что не имеют отношения ни к какой из религий

"
Более 45 тысяч человек поклонились в Москве мощам Николая Чудотворца
Новостная служба "Православие и мир"

Во вторник в Храм Христа Спасителя пришли более 20 тысяч человек

Все статьи автора
Статьи Дня
Почему для современных детей не существует слово «надо!»
Ксения Кнорре Дмитриева

И как устроен их странный мозг

Смерть может подменить собою Бога
Священник Сергий Круглов

Но после Воскресения она не может быть нашей надеждой

Пока мы усердно исправляем мир, наши дети уходят из Церкви
Протоиерей Алексий Иродов

И взрослые тоже

самое читаемое

25 московских храмов, где есть мощи святителя Николая Чудотворца28,807

Прощай, немытая Россия?22,544

Родители-сироты: Нас теперь там кто-то ждет12,557

Как мама научила ребенка дышать… вопреки прогнозу врачей12,489

Как встречали святителя Николая в Москве (фото, видео)12,138

Тутта Ларсен: “Мои дети не будут делать татуировки”10,817

Обнародован порядок доступа к мощам святого Николая для льготных категорий граждан7,619

Когда святитель Николай хватается за меч7,544

Мощи святого Николая доставлены в Храм Христа Спасителя (+ФОТО)7,013

Патриарх Кирилл считает объединение христиан разных Церквей возможным6,118

лучшие авторы

Новостная служба42,952

Редакция портала "Православие и мир"29,479

Илья Аронович Забежинский22,576

Надежда Прохорова12,610

Алла Мождженская12,504

Дарья Рощеня12,143

Анна Данилова10,846

Архимандрит Савва (Мажуко)7,549

Священник Сергий Круглов2,823

Святейший Патриарх Кирилл2,461

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть