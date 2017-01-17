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Светлана Дель обратилась в суд с требованием вернуть изъятых детей

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17 января. ПРАВМИР. Многодетная мать Светлана Дель подала в суд с требованием вернуть в семью 10 приемных детей. Иск подан к органам опеки и полиции.
Светлана Дель обратилась в суд с требованием вернуть изъятых детей
Фото: Вконтакте

«Моя доверительница направила в Зеленоградский районный суд города Москвы иск о признании незаконными действий отдела опеки управления социальной защиты департамента труда и социальной защиты Москвы и отдела МВД России по районам Силино и Старое Крюково, а также обязании вернуть детей матери», – сообщил «Интерфаксу» адвокат Светланы Дель, руководитель «Команды 29» Иван Павлов

Дель требует передать ей детей, а также сообщить о правовых основаниях изъятия и удержания детей, поскольку ни органы опеки, ни представители полиции до сих пор не предоставили никаких документов, свидетельствующих о законности их действий. «Мало того, что детей изъяли фактически по доносу – прошла почти неделя, и ни мать, ни юристы не увидели никаких документов, никакого обоснования законности этих действий», – сказал Павлов.

По его словам, первая задача – это вернуть детей в семью.

На минувшей неделе в Москве было изъято из приемной семьи 10 детей. На теле одного ребенка работники детского сада обнаружили синяки. В департаменте труда и соцзащиты населения сделали вывод о жестоком обращении с детьми в этой семье со стороны отца.

В пресс-службе детского омбудсмена сообщили, что органы опеки неоднократно посещали семью, фактов жестокого обращения ранее не выявлялось. Со стороны медиков претензий по лечению детей, которые, как сообщалось, инфицированы ВИЧ, нет.

В настоящее время изъятые из семьи дети переводятся в зеленоградский центр для того, чтобы мать могла их навещать, добавили в пресс-службе.

Семья переехала в Москву в 2014 году из Петербурга. В этой семье восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный. Трое детей, включая кровного, остались в семье.

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