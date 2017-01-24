Светлана Дель забрала из приюта шестилетнюю дочь

24 января. ПРАВМИР. Многодетная семья Светланы Дель забрала из приюта шестилетнюю дочь Полину.

«Первый заложник освобожден. Только что Светлана вместе со своей мамой и старшей дочерью Дарьей в сопровождении юриста забрали из приюта 6-летнюю дочь семьи Дель Полину. Первый пошел, но впереди еще девять. Так что, не расслабляемся, а пока едем за вторым», – написал в фейсбуке адвокат семьи Иван Павлов.

Позже Павлов отметил, что второго ребенка забрать домой не удалось, поскольку он болен.

«Приехали в больницу забирать Петю. Врачи сообщили, что у ребенка – двусторонняя пневмония, с которой он два дня без лечения пробыл в приюте. Его состояние сейчас оценивается как средней тяжести. Сейчас решаем вопрос о его переводе в одну из лучших частных клиник Москвы. Так от кого исходит реальная опасность для здоровья ребенка?» – написал Павлов.

Накануне стало известно, что органы опеки приняли решение о передаче двух из 10 изъятых из семьи Дель детей бабушке, которая живет в Петербурге.

Органы опеки 13 января изъяли из приемной семьи в Зеленограде 10 детей. Поводом стало сообщение сотрудников детсада о следах побоев у одного ребенка. Глава семьи Михаил Дель информацию о побоях отрицает.