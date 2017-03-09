Священник Александр Алешин назначен заместителем председателя Отдела по церковной благотворительности

«Заместителем председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению назначить клирика г. Москвы священника Александра Алешина», – сказано в постановлении Синода (журнал № 19).

Иерей Александр Алешин родился 2 марта 1976 года.

Окончил Российский химико-технологический университет им. Д. И.Менделеева в 1999 г. и богословский факультет ПСТГУ в 2014 г.

2006–2011 гг. – постоянное пономарское послушание в храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» с. Добрыниха, Домодедовского р-на Московской области;

2011–2012 гг. – ответственный за религиозное образование и катехизацию Рождественского благочиния г. Москвы и штатный катехизатор, ответственный за ОПК прихода храма Рождества Христова в Измайлово г. Москвы;

2011–2014 гг. — постоянное пономарское послушание в храме Рождества Христова в Измайлово г. Москвы;

С 2013 г. – штатный ответственный за религиозное образование и катехизацию Восточного викариатства города Москвы и заведующий канцелярией Восточного викариатства г. Москвы;

25 октября 2014 г. назначен штатным диаконом храма Всех святых, в земле Российской просиявших – Патриаршего подворья в Новокосино г. Москвы, а 1 сентября 2016 года по рукоположении в сан пресвитера – штатным священником этого храма.