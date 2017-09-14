Священник Дионисий Костомаров: Поджоги кинотеатров – это варварство, а не христианство

В скором времени на экраны выходит кинофильм «Матильда», который посвящен судьбе Николая II, последнего русского императора, и его отношениям с Матильдой Кшесинской. Этот фильм выходит в год столетия со дня убийства царской семьи – это люди, которых Православная Церковь почитает как канонизированных святых, и, безусловно, подобное культурное явление не могло не вызвать общественный резонанс.

Однако резонанс вышел совсем не тем, каким хотелось бы его видеть. Наше общество сейчас часто вспыхивает по разным поводам. Иногда это поводы серьезные, политические, иногда они гораздо менее значимые, но с помощью СМИ и, наверное, из-за нашей агрессии, разгорается то пламя, которое не хотелось бы видеть.

Если комментировать слова министра культуры Владимира Мединского, то, безусловно, он прав по сути. Можно согласиться со всеми его доводами.

Во-первых, конечно, самое главное – это то, что православие – религия любви. В истории православие всегда выступало как религия сохранения и диалога. Можно проследить, что те культуры, народности, которые входили в состав Российской Империи, не теряли свое лицо, подчас они столетиями сохраняли свои особенности. То есть, мы никогда не были агрессивными, и удивительно, что мы становимся агрессивными в XXI веке, когда намного больше средств и возможностей знакомиться со священными текстами, с сущностью церковного учения.

Но, к сожалению, мы видим, что подчас от лица Церкви выступают люди, которые совершенно не соотносят свое поведение с тем, к чему Церковь призывает. А она призывает к смирению, терпению, любви, прощению, диалогу. Когда не просто по какому-то культурному вопросу, а на жизнь Христа покушались при Его аресте перед судом, Он сказал апостолу Петру: «Вложи меч твой в ножны, ибо всякий, доставший меч, от меча погибнет». Это самое страшное. Мне очень не хотелось бы, чтобы с теми разъяренными лицами людей, которые поджигают машины и кинотеатры, ассоциировалось православие. Чтобы нам не погибнуть от того меча, который мы сами достали.

Безусловно, тема горячая, острая, и в обществе много самых разных острых тем. И было бы прекрасно, если бы Церковь – то есть, МЫ ВСЕ: духовенство и миряне – показали, какой может быть здоровая реакция, здоровый диалог. Когда это не диалог с кулаками, не диалог без выслушивания чужого мнения и с затыканием рта оппоненту. А когда ты слышишь мнение другого и четко, аргументированно высказываешь свою точку зрения.

Ведь, как правило, чем больше человек сомневается в том, что он говорит, тем громче он об этом говорит. А в религии прослеживается схожая тенденция: чем менее здоровая духовная жизнь у человека, тем больше он пытается агрессивно проецировать ее вовне: обличать грех, всех и вся ругать.

Для меня, как для священника и христианина эти акции, о которых мы слышали – в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге – поджоги кинотеатров, киностудий, машин – это варварство, а не христианство. Никакого отношения к учению Иисуса Христа это не имеет.

Очень важно, чтобы с годами мы учились реакции на конфликты. Потому что в обществе конфликтов очень много. Если открыть любой интернет-канал, мы можем увидеть, как люди бросаются в драку из-за каких-то маленьких инцидентов на дорогах, насколько острый накал политических страстей. И мы должны быть в этом бушующем океане островом спокойствия. Мы должны быть теми, кто показывает, что такое – быть человеком, который излучает любовь. Просто быть людьми!

Да, мы имеем право высказывать свое мнение. И, разумеется, для большинства из нас, христиан, подобные фильмы – это не проявление русской культуры. Но об этом можно говорить другими словами, спокойно.

И, последнее, что нужно отметить: какую же рекламу мы создали этому фильму! Никакой режиссер о такой бесплатной рекламе и не мечтал! Ведь Господь говорит такие слова: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Если мы выступаем против чего-то, если мы считаем что-то антитезой культуры, если мы считаем что-то разрушительным, выступать нужно спокойно, и, конечно, не стоит делать бурю в стакане воды и раздувать из искры пламя, которое нас же в конечном итоге и опалит.