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Священник Михаил Владимиров: Ни один из памятников Ленину не должен быть демонтирован

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Архиерейский Синод РПЦЗ в заявлении по случаю 100-летней годовщины событий, связанных с революцией в России, призвал убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. Комментирует священник Михаил Владимиров, клирик Русской Православной Церкви Заграницей, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы Миссионерского центра святителя Иннокентия, митрополита Московского (штат Нью-Йорк).
Священник Михаил Владимиров: Ни один из памятников Ленину не должен быть демонтирован

— Сестрица все ли здорова?
— Уже целый месяц, как в Кречетове при большой дороге в могиле лежит.
— Чтой-то, спаси господи! уж и при дороге?
—   Известно, как самоубийц хоронят.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы.

Самоубийц и людей, открыто отрекшихся при жизни от Церкви, по традиции хоронят вне церковной ограды при большой дороге, за городской чертой. По иронии судьбы те, кто лежат на Красной Площади, сами себе выбрали лежать на проезжем перекрестке за городской стеной.

Поскольку сегодня Красная Площадь утеряла функцию проезжей дороги, а город раздвигается все шире и шире, то для сохранения их выбора места захоронения останки, включая В.И. Ленина, должны быть перенесены на одно из придорожных кладбищ за пределами городской черты. Если же имеются иные прижизненные распоряжения умерших, то по возможности они должны быть исполнены. В любом случае, при переносе захоронений должно быть сохранено уважение к останкам и чувствам родственников умерших.

Что касается памятников Ленину, то я глубоко убежден в том, что ни один из них не должен быть демонтирован. Но при этом необходимо решение Верховного Суда России, который точно определит количество наших сограждан, невинно уничтоженных по распоряжению вождя мирового пролетариата. На каждом памятнике должна быть установлена доска с решением суда. На каждом памятнике должно быть написано, что это памятник величайшему преступнику человечества.

Думается мне, что и Церковь должна принять соборное решение о поименном включении Ленина и других его соратников, которые были крещены, в чин анафематства в неделю Торжества Православия. 

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