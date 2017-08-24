О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Священник отремонтировал дорогу в смоленском Ярцево (фото)

|
24 августа. ПРАВМИР. Священник из смоленского города Ярцево самостоятельно взялся за ремонт дорог.
Священник отремонтировал дорогу в смоленском Ярцево (фото)

Об этом сообщил в своем Twitter редактор издания «Сигма-Плюс» Дмитрий Сатанов.

Отремонтировать дорогу священнику помогают местные жители. «Вместе с  юными единомышленниками он засыпает ухабы на улице Прохорова кирпичами, оставшимися после ремонта храма», – добавил Сатанов.

По словам журналиста, священника зовут отец Сергий, он служит в Свято-Михайловской церкви.

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Женщина умерла в очереди к врачу в Смоленской области
Женщина умерла в очереди к врачу в Смоленской области
Новостная служба "Православие и мир"

Врач не заметил тело женщины, уходят с работы

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
48% собрано / 761397 руб. осталось
Сережа Хохлов: Шаг из коляски
Сережа Хохлов: Шаг из коляски
64% собрано / 38487 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Липецкие приставы не дали пьяной женщине сбросить ребенка с балкона
Новостная служба "Православие и мир"

Ребенок госпитализирован с признаками истощения

"
Россияне чаще всего сожалеют о гордыне, лени и суеверии
Новостная служба "Православие и мир"

Это следует из опроса 50 священников, участвующих в проекте «Батюшка онлайн»

"
Полицейские Волжского спасли из пожара семью, проехав на машине сквозь пламя
Новостная служба "Православие и мир"

На помощь к пострадавшим выдвинулся подполковник полиции Дмитрий Гринцов

Все статьи автора
Статьи Дня
Отец Николай был и есть – старец-утешитель
Редакция портала "Православие и мир"

Воспоминания о старце Николае Гурьянове

Врач-инфекционист об эпидемии кори и отказах от прививок
Артем Левченко

Раньше можно было думать: «Я не буду прививать своего ребенка, потому что…

Если мама сажает в «манеж» взрослого ребенка
Марина Солотова

Рано или поздно он скажет: «Хватит!» или никогда не станет самостоятельным

самое читаемое

Людмила Петрановская: Дети тысячелетиями вырастали без всяких детских садов20,331

Врач может зайти в роддом и выйти через пять дней15,801

Врач-инфекционист об эпидемии кори и отказах от прививок5,768

Игумен Зосима (Балин): С чемоданчиками из кожзаменителя мы поехали в Лавру5,639

Архиепископ Иона: Священник – не вестник смерти4,948

Остановить безумие. Если близкий сходит с ума у вас на руках4,821

Почему я должен слушать Церковь?4,509

Прихожанин в Новокузнецке расплатился за отпевание купюрой «банка приколов»2,925

Бабушки и пьяные: кто помогает слепому2,672

Если вы не готовы отказаться от цветов на 1 сентября2,540

лучшие авторы

Новостная служба21,203

Людмила Петрановская20,331

Ксения Кнорре Дмитриева15,801

Артем Левченко5,768

Оксана Головко5,639

Борис Веркс4,820

Сергей Худиев4,509

Архиепископ Иона (Черепанов)3,513

Анна Маленко2,672

Евгений Глаголев2,540

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть