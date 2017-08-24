Священник отремонтировал дорогу в смоленском Ярцево (фото)

24 августа. ПРАВМИР. Священник из смоленского города Ярцево самостоятельно взялся за ремонт дорог.

Об этом сообщил в своем Twitter редактор издания «Сигма-Плюс» Дмитрий Сатанов.

МОЛНИЯ! В городе #Ярцево ремонтом дорог занялся… батюшка – местный священник, о. Сергий из Свято-Михайловской церкви. pic.twitter.com/LHJMzwL1mL — Дмитрий Сатанов (@D_Satanoff) 23 августа 2017 г.

Отремонтировать дорогу священнику помогают местные жители. «Вместе с юными единомышленниками он засыпает ухабы на улице Прохорова кирпичами, оставшимися после ремонта храма», – добавил Сатанов.

Сверху присыпают щебёнкой, трамбуют… В общем, это красноречивее любой статьи. pic.twitter.com/o0xVSH1n7L — Дмитрий Сатанов (@D_Satanoff) 23 августа 2017 г.

По словам журналиста, священника зовут отец Сергий, он служит в Свято-Михайловской церкви.