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Священник Сергий Круглов: Хороша или плоха “Матильда”, человек должен решать сам

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Министр культуры Владимир Мединский, озвучил официальную позицию Минкультуры о фильме «Матильда». Комментирует священник Сергий Круглов.
Священник Сергий Круглов: Хороша или плоха “Матильда”, человек должен решать сам

Опубликовано заявление министра культуры Мединского по поводу ажиотажа вокруг фильма “Матильда”. Содержание его – вполне здравое. Читая отзывы о нем в интернете, вижу, что кто-то считает это заявление едва ли не гражданским подвигом. Однако в этом заявлении – только лишь констатация факта, реакция на вещи, замалчивать которые, делая вид, что их как бы и нет, не только бессмысленно, но уже и небезопасно…

Высказать точку зрения, которую хоть как-то можно было бы маркировать как “государственную”, на все эти безобразия надо было уже позавчера (многие сетуют, что никем не высказана подобная же точка зрения как “церковная”… На самом деле, свой взгляд на вопрос озвучивали уже многие священнослужители и миряне -члены Русской Православной Церкви, но так уж сложилось в нашей многострадальной России, что все, вне зависимости – правые, левые, консерваторы, либералы – не только “ждут”, но и требуют, чтоб высказался urbi et orbi именно кто-то один, некий “самый главный”, стоящий на самом верху, с самой высокой трибуны, могущий своим словом вмиг положить конец плохому и насадить наидобрейшее… К слову, этот нюанс – еще одна печальная иллюстрация к тому, как именно российское общество представляет себе Церковь Христову, в которой есть некий “главный”, кроме Самого Христа; впрочем, я отвлекся от формата реплики : это тема иного большого и болезненного разговора).

Добавлю от себя: да будет так, чтоб мнение о том, хороша или плоха “Матильда”, которую на данный момент видели вообще-то единицы, человек мог бы обрести, не начитавшись холиваров в соцсетях или листовок, которые, увы, проникли и в храмы, а составив собственное представление.

Пока же скажу, что пиар фильму создали нехилый. Такая же история была много веков назад, когда после пожара в храме Артемиды жители Эфеса на молитвенном стоянии скандировали: “Забыть Герострата!”…

Всех же православных призываю прислушаться не к гулу злободневности, а к тому, что Церковь возглашает на каждой Литургии: “тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте”. Причем “безмолвное” не значит, как мы бы поняли сегодня, “немое” – слово “молвь” означает именно тот злободневный, разжигающий страсти шум мира сего, который мы и наблюдаем вокруг выхода помянутого фильма.

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