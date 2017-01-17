Священника, устроившего ДТП в Ростове-на-Дону, запретили в служении

17 января. ПРАВМИР. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий запретил в священнослужении священника, который стал виновником ДТП в Ростове-на-Дону.

«К сожалению, священник совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза, по-моему, уже подтвердила состояние священника. Ни у кого нет права садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, и никому не может быть это извинительным», – цитирует Интерфакс руководителя информационного отдела Ростовской епархии протоиерея Даниила Азизова.

«Реакция нашего владыки была незамедлительной – он подписал указ о запрещении в священнослужении до завершения разбирательства», – сказал Азизов.

В ночь на вторник в центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием семи автомобилей. В автоаварии пострадали два человека, в том числе ребенок.

По данным полиции, за рулем автомобиля Mitsubishi АSX, спровоцировавшего ДТП, находился священник в состоянии алкогольного опьянения. Он спровоцировал столкновение с движущимся в попутном направлении ВАЗ-21099, после чего оба этих автомобиля протаранили припаркованные возле проезжей части машины.