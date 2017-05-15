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Священника в Югре заподозрили в оскорблении чувств верующих

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15 мая. ПРАВМИР. Православного священника из села Угут Сургутского района Алексея Екимова могут привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих.

9 мая на митинге в честь Дня Победы православный священник обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в том, что они мешали победе России в Великой Отечественной войне, сообщило URA.RU со ссылкой на адвоката Константина Андреева.

В югорской полиции сообщили, что к ним поступила жалоба от баптистов, которым не понравились высказывания священника.

«Они сказали, что в его выступлении были фразы, оскорбляющие чувства верующих. Участковый взял со всех объяснения, а также текст выступления. Сейчас этот текст находится на экспертизе, которая должна проверить, были ли там действительно факты оскорбления чувств верующих», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

По сообщениям протестантов в социальных сетях, пастору принесли извинения от имени РПЦ, однако в самой Ханты-Мансийской митрополии отказались давать оценку этому инциденту.

Местный участковый пытался склонить православного батюшку к примирению с пастором, однако тот отказался мириться с баптистом и заявил, что почерпнул свои убеждения из «правильных православных книг», сообщил адвокат в своем блоге «Вконтакте».

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