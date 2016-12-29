Священники поддерживают родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154

29 декабря. ПРАВМИР. Священники группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях помогают родственникам погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ.

Они беседуют с родственниками, которые сейчас находятся в московском гостиничном комплексе «Орехово», и совершают заупокойные богослужения. Как сообщает пресс-служба патриархии, родные 57 погибших в гостинице сдают кровь для проведения ДНК-анализа, оформляют документы на страховые выплаты, государственные компенсации и захоронение погибших.

«Мы служим панихиды, когда родственники погибших просят об этом, отвечаем на их вопросы — в основном спрашивают, как поминать усопших, какие молитвы читать, — рассказал клирик московского храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках протоиерей Владимир Быстрый, сотрудник группы церковной помощи в ЧС. — Люди в горе, в слезах находят в себе силы поддерживать друг друга. Они говорят — наши дети, наши родные вместе выступали в ансамбле имени Александрова, поэтому и мы должны держаться вместе».

«Завтра мать привезет одежду погибшего сына, чтобы мы отдали ее нуждающимся в память о нем, — рассказала координатор сектора организации церковной помощи в ЧС Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Полина Юферева. — Еще одна семья советовалась с нами, где похоронить погибшего — на мемориальном военном кладбище в Москве или на родине, в Уфе. Они мусульмане, но мы вместе помолились о упокоении души новопреставленного».