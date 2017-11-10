Священники помогают пострадавшим при обрушении дома в Ижевске

10 ноября. ПРАВМИР. Священнослужители Ижевской епархии оказывают всестороннюю помощь пострадавшим при обрушении жилого дома.

С первых часов после происшествия в оперативном штабе, созданном в связи с ЧП, находился иеромонах Даниил (Суздалев). Он является ответственным за взаимодействие епархии с МЧС по Удмуртской Республике. Священник участвует в разборе завалов и оказывает моральную поддержку пострадавшим, пишет сайт Ижевской епархии.

Психологическую помощь пострадавшим оказывает клирик Михайловского кафедрального собора Ижевска священник Владимир Андрианов. Он имеет психологическое образование и работает вместе со специалистами МЧС.

Руководитель епархиального отдела по социальному служению священник Олег Митчицков и сотрудник отдела протоиерей Павел Матюшин посетили эвакуированных жителей обрушившегося дома в пунктах эвакуации. Они привезли продукты и оказали людям моральную поддержку.

10 ноября по благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина во всех храмах Ижевской епархии помолятся о упокоении погибших и вознесут молитвы о здравии пострадавших.

Часть девятиэтажного жилого дома в Ижевске обрушилась с первого по девятый этаж вечером 9 ноября. По последним данным, пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей, сообщает РИА «Новости». Скорее всего, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.