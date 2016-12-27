Священники привезли 20 тонн еды, одежды и подарков на восток Украины

27 декабря. ПРАВМИР. Священники Винницкой епархии Украинской Православной Церкви доставили в зону АТО более 20 тонн гуманитарной помощи.

Протоиереи Анатолий Кузнецов и Алексей Волков, а также волонтеры «Украинского общества» посетили детские и социальные учреждения по благословению митрополита Винницкого и Барского Симеона, сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви.

Для детских и социальных учреждений, которые находятся около линии разграничения, священники привезли продукты питания, сладости, медикаменты, детские игрушки и одежду. По прибытии на территорию восточных регионов Украины, протоиерей Анатолий Кузнецов посетил Часов Яр, где с помощью и подарками посетил школьный праздник в честь святого Николая в специальной общеобразовательной школе-интернате №8.

Далее винницкие священники с гуманитарным грузом посетили Дом милосердия в поселке Новомихайловка Донецкой области, где нашли прибежище 30 переселенцев – все пожилые люди. Им и настоятелю местного храма в честь Архистратига Михаила протоиерею Игорю Кубышину, который опекается Домом милосердия, было передано большую часть помощи, собранной в Винницкой епархии.

Сладкие подарки и вещи для маленьких прихожан храма святой Марии Магдалины г. Авдеевка винничане передали настоятелю протоиерею Андрею. Еще одна часть груза была передана для 55 учеников школы в Красногоровке, что находится рядом с Авдеевкой.

Часть груза была собрана для украинских военнослужащих, которые находятся в зоне АТО. Военным также были переданы продукты, праздничные подарки и адресные передачи от прихожан и благотворителей.

В ноябре, напомним, винницкие священники привезли в зону боевых действий 17 тонн гуманитарного груза. Гуманитарные волонтерские рейсы в зону АТО они совершают уже два с половиной года.