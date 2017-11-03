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Священников призвали изучать психиатрию и направлять людей к врачу

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3 ноября. ПРАВМИР. Священники и врачи-психиатры должны вместе помогать людям с психическими заболеваниями, считают участники круглого стола, прошедшего 2 ноября в Научном центре психического здоровья (НЦПЗ).
Священников призвали изучать психиатрию и направлять людей к врачу
Фото: diaconia.ru

Сотрудничество в деле помощи людям с психическими заболеваниями обсудили священнослужители, окормляющие психиатрические учреждения, настоятели московских храмов, руководители и сотрудники Центра. Тематический круглый стол был приурочен к 25-летию освящения храма иконы Божией Матери «Целительница», расположенного в здании НЦПЗ, сообщает сайт Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

 «Я призываю священников ближе знакомиться со знаниями, накопленными психиатрией, не бояться врачей, понимать, зачем вы направляете к ним людей, и, главное, не оставлять их после», – обратился к собравшимся клирик храма Ризоположения на Донской протоиерей Илия Одяков.

Протоирей Илия отметил, что совместная работа больничного священника, духовника и лечащего врача «повысит эффективность лечения, и облегчит жизнь пациента после больницы».

«Любая болезнь, в том числе и душевная, дается не просто так – это этап жизни, через который человеку нужно пройти. И священнослужитель призван ему в этом помочь, независимо от того, будут ли ему оказывать помощь другие специалисты», – согласился с ним председатель московского епархиального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

В свою очередь заместитель директора НЦПЗ по развитию и инновационной деятельности, профессор, доктор медицинских наук Василий Каледа отметил, что ведущие российские психиатры всегда относились к вере, как «к важнейшему личностному ресурсу, на который можно опираться при лечении пациента».

«Сотрудничество психиатров и священников в деле помощи людям, страдающим душевными недугами, очень важно», – считает профессор.

Научный руководитель Научного центра психического здоровья, академик РАН, профессор Александр Тиганов в своем докладе отметил, что именно священник зачастую оказывается единственным, с которым может поделиться своими проблемами и переживаниями человек.

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