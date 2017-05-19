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Священнослужитель Георгий Мамаладзе отказался участвовать в закрытом процессе по своему делу

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19 мая. ПРАВМИР. Грузинский священнослужитель Георгий Мамаладзе, обвиняемый в попытке совершения убийства,отказался участвовать в закрытом судебном процессе по его делу.
Священнослужитель Георгий Мамаладзе отказался участвовать в закрытом процессе по своему делу

Он покинул заседание суда в знак протеста против решения судьи полностью закрыть судебное разбирательство, сообщает Интерфакс-Религия.

“В знак протеста я отказываюсь участвовать в закрытом судебном процессе и призываю своих адвокатов последовать моему примеру”, – сказал он. Он заявил, что настаивает на открытом суде, так как скрывать ему нечего.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры закрыть процесс, поскольку будут обнародованы интимные детали из личной жизни обвиняемого, а также других лиц.

Очередное заседание суда по данному делу состоится 30 мая.

Протоиерей Г.Мамаладзе был задержан 10 февраля в тбилисском международном аэропорту. В его багаже сотрудники правоохранительных органов обнаружили отравляющее вещество – цианид. По данным следствия, Мамаладзе направлялся в Берлин, где на лечении находился патриарх Илия Второй и его ближайшее окружение, в том числе секретарь-референт Шорена Тетруашвили. Следственные органы утверждают, что Мамаладзе намеревался отравить цианидом именно Тетруашвили, так как считал ее преградой к своему карьерному росту.

В ходе допросов Г.Мамаладзе заявил о своей невиновности. Он также утверждал, что отравляющее вещество ему подбросили.

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