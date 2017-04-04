Священный синод УПЦ проводит заседание

4 апреля. ПРАВМИР. Первое в 2017 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви проходит в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Заседание возглавляет Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. «В начале заседания Его Блаженство проинформировал всех присутствующих о главных событиях церковной жизни, произошедших за период после предыдущего заседания Священного Синода УПЦ. Во время работы Синода будут рассмотрены текущие вопросы жизни Украинской Православной Церкви», – сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Перед началом заседания Священного Синода УПЦ, Митрополит совершил Божественную литургию в Аннозачатьевском храме Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.