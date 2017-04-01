Святой Иоанн Кронштадтский стал небесным покровителем финансово-экономической службы ВС России

1 апреля. ПРАВМИР. В Иоанновском ставропигиальном женском монастыре (Санкт-Петербург) состоялась торжественная передача иконы святого праведного Иоанна Кронштадтского и решения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с определением небесного покровителя Финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как сообщает «Благовест-инфо», решение о выборе святого Иоанна Кронштадского в качестве небесного покровителя военных финансистов было принято неслучайно. В благодарность за духовную помощь и поддержку ему жертвовали крупные суммы денег, однако священник все отдавал на строительство и поддержание благотворительных учреждений, школ, больниц, монастырей и храмов, жертвовал в благотворительные общества. Благодаря своей щедрости кронштадтский праведник всегда имел много просителей и никому не отказывал в помощи.

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, обращаясь к собравшимся, отметила роль веры в воспитании настоящих защитников Отечества. «В Министерстве обороны возрожден институт военного духовенства, и это важное нововведение принесло уже свои плоды по улучшению морально-психического и духовного состояния нашей армии. Ни для кого не секрет, что сила армии, да и государства в целом, не в вооружении и последних технических достижениях, а в сплоченности и здоровом духе», – отметила в своем слове замминистра обороны, курирующая финансово-экономический блок военного ведомства.