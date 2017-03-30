“Святой Патрик для многих – такой забавный старичок”

Благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский рассказал о том, как надо праздновать День святого Патрика.

Подвиг святого Патрика все помнят

– Православная Церковь, наконец, признала святого Патрика. Как вы отреагировали на эту новость? Что сказали прихожанам?

– Святой Патрик – один из ранних кельтских святых. По духу он – православный святой, поэтому, конечно, новость была воспринята радостно на наших приходах и в Ирландии, и в Шотландии, в частности на приходе в Дублине, где я являлся клириком 9 лет. Новость радостная, ожидаемая долго, и, конечно, День святого Патрика, его подвиг христианского просвещения Ирландии все помнят.

– А сколько русских приходов на территории Ирландии?

– У нас 7 приходов: 4 в Шотландии – в городах Эдинбурге, Глазго, Абердине и Данди, 2 прихода в Северной Ирландии – в Белфасте и Ньюри, и 1 на острове, который находится между Великобританией и Шотландией – Айл-оф-Мэн. Там тоже было немало местночтимых святых – в значительной степени представлена Католическая Церковь.

Мы могли бы придать новый смысл этому празднику

– Как, по-вашему, надо отмечать День святого Патрика? В понимании большинства – это участие в карнавальном шествии. Как перейти на другие рельсы?

– На другие рельсы переходить не надо. Святой Патрик, а из русских святых, например, святители Стефан Пермский, Геннадий Новгородский, просвещали народ.

Христианство просвещает, смысл этих празднований, фестивалей – это народные традиции, обычаи, которые укоренились. Их отменять бессмысленно, да и невозможно.

Святой Патрик представляется как веселый, забавный старичок, который относится ко всем добродушно, развлекает многих. С этим образом, конечно, ассоциируется не святой, а, наверное, в нашем понимании такой старичок-лесовичок. Люди надевают большие шапки, приклеивают рыжие бороды, одежду украшают трилистниками. Кстати, трилистник – это действительно из сферы проповеди святого Патрика, а вот зеленые шапки, кафтаны – это народное.

Мы могли бы придать новый смысл этому празднованию – христианский, просвещающий многие народы. И это делается. В Ирландии в День святого Патрика в католических храмах служится месса на кельтском (местном) языке, что привлекает людей (а в Дублин на праздник съезжаются со всего мира). То есть перед тем, как начнется парадное шествие, карнавал и многое другое светского характера (а парады проходят и во многих других городах мира, в т.ч. в Москве), совершается богослужение, и это правильно, таким образом отдается духовная дань.

Ведь святой Патрик – апологет христианства. Христианизированные кельты потом дошли до южных краев, до Италии (в местечке Боббио есть монастырь, основанный ими), они дошли и до русских новгородских земель. Существуют доказательства их присутствия там, главным свидетельством является новгородский крест – крест в круге – такие кресты были у кельтов в древности.

– Как в идеале православный христианин может почтить память святого Патрика?

– Прийти на богослужение, как и многие католики делают. День святого Патрика они начинают с мессы и Причастия. Да, есть фестиваль и есть духовное почитание. Одно с другим не конфликтует, одно продолжает другое, что очень естественно и приемлемо. У нас на приходах День святого Патрика будет отмечаться 30 марта (иконы, тропари, кондаки уже написаны), а парад был 17 марта. Похожая ситуация с Christmas (западным Рождеством). Получается такое разделение: парадное шествие, музыка, винопитие, а в другой день будет богослужение с иконами. Может, кто-то задумается и придет в наш храм.

Святой Патрик – не поп-звезда

– «Святой Патрик стал своеобразной поп-звездой», – говорят некоторые священники в России. Вы согласны с этим? Чем он выделяется на фоне традиционных святых?

– Санта-Клаус тоже поп-звезда, если так говорить. Преподобный Серафим Саровский хорошо известен в западных кругах как добрый, человечный батюшка, его облик, иконы очень любят западные христиане.

Святой Патрик, конечно, известная личность, но не поп-звезда. Благодаря особенности характера Патрика и его потомков – ирландского народа, русские и ирландцы похожи по характеру, есть какая-то духовная общность в простоте, человечности, смиренности.

Патрик был смиренным. Он начинает свой труд словами: «Я – Патрик, грешник, человек весьма неученый, последний среди всех верных, совершенно презираемый многими», т. е. полное уничижение. Это говорит о характере, об отношении его к людям, Богу и о представлении себя не как кого-то особенного, хотя он был известным уже в те времена. К нему обращались враждующие кланы, князья просили помочь им примириться.

Он использовал не только проповедь, но и убеждение, хитрость; использовал и золото для выкупа плененных христиан. Он был мудрым, смиренным и деятельным. Он был признаваемым многими авторитетом, который мог примирять враждующих непримиримых соперников.

На вершине той горы ощущаешь с ним духовное родство

– Какие святые места, связанные со святым Патриком, сохранились?

– В первую очередь это гора святого Патрика. Она не очень высокая, около 800 метров. Находится у западного побережья близ городка Ньюпорт. На этой горе святой Патрик 40 дней и 40 ночей постился и молился перед тем, как спуститься и пойти просвещать Ирландию.

Это место весьма почитаемое, туда постоянно идут поклонники и туристы. Там стоит небольшой храм, в котором уже совершалась православная Литургия. Сохранилась «кровать» святого Патрика, на самом деле это камень, на котором он молился день и ночь.

Гора каменистая, и подъем к вершине довольно крутой. Некоторые паломники поднимаются босиком. Я босиком не поднимался, но видел таких. Камни острые, скатываются, ноги обдираются до крови, т. е. такой подъем требует определенной выдержки. Могу сказать, что из нашего прихода один человек поднимался босиком. Такой вот аскетический подвиг в честь Патрика Ирландского.

– Что вас больше всего поражает в его биографии?

– Поражает преданность тому народу, у которого оказался поначалу в рабстве. Святой Патрик был британцем. Мальчиком его захватил ирландский клан, но потом он сбежал. Выучился, стал епископом и… вернулся в Ирландию. Он писал, что его сердце горело, так он хотел туда вернуться. Это поражает!

Представьте себе, кто захочет вернуться туда, где его насильно держали, заставляли работать, может быть, относились плохо? Кто из людей, попав в рабство и вернувшись домой, захочет назад? Это безумие.

Но здесь, видимо, было что-то другое. Возможно, его приняли в семью не как раба. Ирландский народ доброжелательный, не воинственный, не жестокий, а добродушный, с чувством юмора, артистичный, в художественном отношении развитый, талантливый.

Например, количество лауреатов Нобелевской премии по литературе из ирландцев на душу населения больше, чем в любой другой стране (Йейтс, Джойс и другие). Кстати, святой Патрик считается родоначальником ирландской литературы.

– Есть ли у вас личная история, связанная со святым Патриком?

– Да, есть, она связана с подъемом на его гору. Когда ты оказываешься на вершине этой горы, откуда Патрик пошел проповедовать, то ощущаешь с ним духовное родство.

Вся страна перед тобой: горы, океан, реки, озера – страна, которую тебе дал Господь, чтобы ты пошел и проповедовал тем, кто населяет эту страну. Они ждут тебя.

Для меня Ирландия тоже в каком-то смысле родное место, потому что я начал здесь священническое служение и, можно сказать, состоялся как пастырь.

Я бы попросил у Патрика молитвы о духе мира и согласия

– Как вы думаете, чему православные могут научиться у этого святого?

– Деятельному смирению. Не смирению как уединению и концентрации на своих внутренних переживаниях, а деятельному смирению, когда человек идет и преодолевает сложные обстоятельства жизни благодаря личному смирению. Святой Патрик был смиренен и активен.

– Кто еще из британских святых, живших до раскола христианской Церкви на Западную и Восточную (1054 г.), может дополнить календарь Русской Православной Церкви?

– Брендан мореплаватель, Бригитта Килдарская и Колумбан. Святые того времени знали друг друга и встречались на своем пути, проповедуя каждый на своей территории.

Есть еще знаменитый валлийский святой кельтской Церкви Дэвид Акватикус. Он читал Псалтырь, стоя по пояс в воде моря Ирландского, весьма холодного. Каким должно быть горение духовное, чтобы подобное исполнить!

– Если бы встретили святого Патрика на улице, что бы вы ему сказали?

– Отче святителю Патрикие, моли Бога о нас, ходатайствуй о нас и помогай нам! Святой Патрик был прост, открыт, добродушен, с чувством юмора и, одновременно, все-таки имел твердый характер – ведь он устроил ирландскую Церковь. Но устроил мирно – там не было восстаний или войн местных язычников, друидов против христианизации. Поэтому я бы попросил у Патрика молитвы о духе мира и согласия.

– Как католик и православный могли бы вместе отметить этот день? А также дни памяти других общих святых?

– Литургической молитвой мы не соединены. Тогда как? Именно через святость святых неразделенной Церкви, как католических, так и православных – без разделения. Через их святость мы можем действовать.

Это образ той веры, которая не имеет границ, поэтому она и помогает нам, христианам, идти рука об руку, несмотря на те границы, которые воздвиг не Бог, а человек.

Патрик Ирландский – образ единства и той святости, которая соединяет, а не разделяет Западную и Восточную Церкви.