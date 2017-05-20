Святой Престол выразил солидарность с УПЦ в связи с попытками принятия дискриминационных законов

20 мая. ПРАВМИР. По получении в Ватикане послания Патриарха Кирилла Папе Римскому Франциску о готовящихся к голосованию в Верховной Раде проектах законов № 4128 и № 4511 посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская 17 мая была вызвана в Государственный секретариат Ватикана.

Как сообщает пресс-служба Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, послу Украины была выражена озабоченность Святого Престола в связи с планируемым рассмотрением украинским парламентом законопроектов, направленных к созданию правовой базы для вмешательства светского государства в церковную жизнь.

Религиозные деятели, светские эксперты и правозащитники неоднократно отмечали, что указанные законопроекты привели бы в случае их принятия, в частности, к введению дискриминационных ограничений в отношении крупнейшей религиозной организации Украины и единственной в стране канонической Православной Церкви.

Так, еще в 2016 году в эфире «Радио Мария» епископ Харьковско-Запорожской епархии Римско-Католической Церкви Станислав Широкорадюк сказал о законопроекте № 4128: «…Все делается для того, чтобы Киевский патриархат смог забрать приходы Московского патриархата к себе. Создается коррупционная схема для того, чтобы свободно переходили приходы в Киевский патриархат… Это не хорошо, это не справедливо! Кто сильнее, тот и прав, – это не по-христиански. То же рейдерство!»

Относительно законопроекта № 4511 он подчеркнул, что «Церковь – Христова, она свободна, для нее не должно создаваться особых статусов». «Зачем создавать для Церкви клетку с особым статусом? Кому нужен этот закон об особом статусе?! Это унижение Церкви и вообще говорит очень плохо об Украине. Это не свидетельствует о демократичности государства и рационализме», – заявил католический иерарх.

Предложения законодателей вызвали массовый протест: всего за несколько дней были собраны сотни тысяч подписей под обращениями с призывом снять законопроекты с голосования. А 18 мая, в день, на который было назначено их рассмотрение, в Киеве у стен Верховной Рады и в других городах Украины прошли молитвенные стояния.

В связи с готовящимся принятием законопроектов Патриарх Кирилл обратился с посланиями к Президенту Украины П.А. Порошенко и участникам «Нормандской четверки»: Президенту России В.В. Путину, Федеральному канцлеру Германии А. Меркель, Президенту Франции Э. Макрону. Обращение было направлено также Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН А. Гутерришу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту. В посланиях отмечается, что принятие данных проектов узаконит неслыханную для современной Европы дискриминационную правовую практику в отношении большинства православного населения Украины, что «грозит стать вопиющим примером попрания прав человека на свободу религиозного исповедания».

18 мая законопроекты не были рассмотрены в Верховной Раде.