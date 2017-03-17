Святые чаще всего снятся жителям центра России – исследование

Поисковик проанализировал запросы, связанные с толкованием снов, и выяснил, что чаще всего снится жителям России в разных регионах.
Топ-10 слов из запросов о снах в целом по стране выглядит следующим образом: человек, рыба, ребенок, змея, умирать, живой, парень, беременность, вода, зуб.
«Женщинам и мужчинам снятся разные сны. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребенок, беременность, рыба и парень, а в мужских — змея, рыба, человек, девушка, зуб. Кстати, женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины», – говорится в исследовании.
В значительном числе регионов во снах к людям приходят насекомые – клопы и тараканы, в Забайкалье и Бурятии – лошади, на Дальнем Востоке – медведи и тигры.
Больше всего запросов, связанных с «религиозными снами» делают жители Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей – там ищут толкования снов со святыми, священниками и иконами.
В Москве часто снятся метро, электричка и святая Матрона, а в Петербурге — метро, черника и клюква. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — президент России Владимир Путин. Чаще всего он снится в Чечне, отмечает «Яндекс».
Сонник
Согласно толкованиям сонников, священник снится к болезни.
Если женщине приснилось, что она влюблена в священника, ей следует быть готовой к обману возлюбленного. Сон, в котором священник добивается ее любви, означает, что к ней будут придираться за излишнее пристрастие к развлечениям.
Любой сон, в котором являются священник или проповедник, служит напоминанием о собственных пороках и слабостях.
«Слышать во сне Богородицу — к помощи в трудных делах; видеть улыбающуюся Богородицу — к радости, плачущую Богородицу — к беде, спящую Богородицу — враги вас оставят, не будут замечать», – говорится в Соннике толкователе снов.
«Потерять во сне крестик – ждите неприятности либо болезни. Носить скрытно – вы не хотите замечать опасность, будьте внимательней, если увидите вовремя – сумеете справиться с ней. Покупать, получать в подарок, находить – помощь придет, откуда не ждете», – говорится в Соннике Симеона Прозорова.
Сон об Иисусе Христе приносит благие вести об утешении в печали и о поддержке в трудную минуту. Если он заговорит с вами во сне, то запомните его слова. В них — разгадка того, что вас ждет в будущем.