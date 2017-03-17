Святые чаще всего снятся жителям центра России – исследование

17 марта. ПРАВМИР. Религиозные сны чаще всего снятся в Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях, а москвичи и жители Подмосковья часто видят во снах Святую Матрону Московскую, следует из исследования «Яндекса».

Поисковик проанализировал запросы, связанные с толкованием снов, и выяснил, что чаще всего снится жителям России в разных регионах.

Топ-10 слов из запросов о снах в целом по стране выглядит следующим образом: человек, рыба, ребенок, змея, умирать, живой, парень, беременность, вода, зуб.

«Женщинам и мужчинам снятся разные сны. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребенок, беременность, рыба и парень, а в мужских — змея, рыба, человек, девушка, зуб. Кстати, женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины», – говорится в исследовании.

В значительном числе регионов во снах к людям приходят насекомые – клопы и тараканы, в Забайкалье и Бурятии – лошади, на Дальнем Востоке – медведи и тигры.

Больше всего запросов, связанных с «религиозными снами» делают жители Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей – там ищут толкования снов со святыми, священниками и иконами.

В Москве часто снятся метро, электричка и святая Матрона, а в Петербурге — метро, черника и клюква. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — президент России Владимир Путин. Чаще всего он снится в Чечне, отмечает «Яндекс».