Святые мощи: как отличить подделку?

Какие частицы мощей святителя Николая, находящиеся в российских храмах, подлинные? Кто и в каких странах подделывает святыни? Как отличить подделку? Рассказывает Михаил Артеев, координатор деятельности центров изучения православных святынь при Российском православном университете и при Санкт-Петербургской митрополии, директор Благотворительного фонда «Священное наследие».

– «Правмир» опубликовал с вами интервью по вопросу подлинных реликвий и подделок, которое вызвало много откликов. Мы хотели бы продолжить тему, пользуясь случаем принесения в Россию части мощей святого Николая. Скажите, что произошло за последние годы?

– Вряд ли мы в интервью можем коснуться всех аспектов этой темы. Реликвии, мощи – это священное наследие Церкви, постулирующее связь времен, материальные предметы, являющие торжество Духа, молчаливые свидетели Воскресения Христова. Это вечная и обширная тема.

Говоря же о прикладных аспектах, о деятельности Центра изучения православных святынь в Российском православном университете в Москве, Центра изучения христианских реликвий при Санкт-Петербургской митрополии, можно сказать, что это – реакция Церкви на изменение духовного баланса мира. В средние века за обладание священными реликвиями велись войны, проводились спецоперации, как, собственно, перенесение мощей святого Николая в Бари, тогда считалось, что святыни повышают статус и практически оправдывают существование городов и графств. Сегодня же постхристианская Европа отказывается от своих корней, закрываются церкви, монастыри, ликвидируются поместья старой аристократии. Из храмов освобождаются реликвии, многие из которых восходят ко временам даже грабежа Константинополя. Наряду с подлинными святынями в Россию хлынул поток фальшивых реликвий.

– Недавно «Правмир» опубликовал интервью с протоиереем Андреем Бойцовым, который высказал предположение, что многие реликвии святого Николая – фальшивые. Как вы думаете, какой процент подлинных реликвий приходит в Россию?

– Насколько я помню, речь шла о реликвиях, именно приходящих в Россию в последние годы. Большинство древних православных святынь в результате агрессивной политики Запада оказались в Католической Церкви. Храмы в Германии и Испании ныне владеют сокровищами Константинополя и Византии. Но, несмотря на трагедию, случившуюся с Католической Церковью в XX веке, бережное отношение к реликвиям сохранилось. Подлинные реликвии, которые прошли сквозь века, достаточно хорошо документированы. Никаких реликвий в зип-пакетиках быть не может просто по определению. Если отделяются любые частицы мощей, то обязательно это подтверждается документом, опечатывается епископом. Без нарушения печати вскрыть мощевик невозможно.

Сотни владык, священников и мирян приносили в наши центры реликвии, полученные разными путями, когда же мы исследовали их происхождение, оказалось, что подавляющее большинство – это реликвии фальшивые с вполне явными признаками подделок. Человек в Амстердаме фабрикует фальшивые реликвии, делает фальшивые печати, фальшивые документы. Человек в Бари делает фальшивые реликвии с фальшивыми документами. Конкретные люди в Бельгии, во Франции, в Италии подделывают документы и реликварии. Так что с отцом Андреем я соглашусь на основе фактического материала.

С другой стороны, в Католической Церкви сохранилось много святынь, которые имеют гарантированно древнее происхождение. Переданные святой Еленой части Креста, мощи древних святых, такие артефакты, как титло, на котором римским воином было написано «Сей есть Иисус Назорей, Царь Иудейский» – все они сохранились. Последнюю, к слову, изучали специалисты-палеографы из Израиля и пришли к заключению, что она относится к I веку и Палестине, так как написание букв характерно именно для данного времени и места. В средние века эти реликвии очень хорошо соблюдались, конечно же никто ими не разбрасывался. Приходят ли они, их части в Россию? Редко, но да.

– Что мы можем сказать о подлинности древних реликвий, хранящихся на Афоне или в Католической Церкви?

– По большому счету, в подлинности многих святынь, таких как мощи древних святых, части Святого Креста на Афоне или в римском храме Санта-Кроче и так далее, никто не сомневается. Что касается частиц святынь, по документации можно проследить их пути. Допустим, есть документ, в котором утверждается, что в таком-то году викарий Римского Папы передал архиепископу Флоренции такую-то часть мощей святого Андрея Первозванного. Архиепископ Флоренции благословил, чтобы часть мощей была помещена в определенной церкви, и об этом также есть документ. Переданная часть опечатана печатью, она не вскрывалась.

В Риме, в Венеции действительно есть исторические реликвии христианства, и никто в этом не сомневается, кроме насмешников и врагов Церкви. На Афоне, да и во многих иных местах есть подлинные исторические святыни христианства. Какой смысл сомневаться в передаче реликвий, которые сопровождались документами высокопоставленных епископов, например, епископа Порфиренского в Ватикане? Он без сомнения имел доступ к подлинным святыням, а также определенный контроль над своими действиями.

Маркус, который производит реликвии в Штутгарте

– А приобрести реликвии православным можно? Выкупить?

– Каноническое право однозначно запрещает продажу реликвий под страхом отлучения от Католической Церкви. Однако храмы, где хранились реликвии, закрываются, а аристократы – хранители святынь умирают. Остаются маленькие лазейки. Как правило, это – переговоры. Рынка подлинных реликвий нет и быть не может. Допустим, есть одна организация в Европе, которая занимается ликвидацией храмов, и у них в продаже, бывает, появляются подлинные реликвии. Это факт. Но большинство реликвий, которые можно купить на барахолках в Берлине или Неаполе, в Париже или Милане, – в значительной степени это фальшивки.

– Кто же их изготавливает? Что это за люди?

– Например, один человек по имени Маркус живет в Штутгарте. На современных пробирках он имитирует оттиски печатей, которые выдавали епископы в XVII–XIX веках, подписывая содержимое именами многоразличных святых и святынь. Иногда он использует даже струйный принтер для того, чтобы сделать подтверждающий «документ». Что он кладет внутрь – коровьи кости, свиные, человеческие, – не знаю. Но сделал он сотни таких «реликвий». И вот он продает их по 20-100-500 долларов.

Наш сотрудник разговаривал с ним. Тот сказал, что выкупил имущество католического монастыря. Мы проверили с разных сторон, информация не подтвердилась. Антикварам он знаком по псевдониму All-about-tea.

О другом подобном мастере известно, что это – профессор из Бари. Он подделывает и продает реликвии антикварам, и его подчерк мы уже знаем. Он делает и фальшивые документы. В интернете он торгует под псевдонимом Marystar2012. Некоторые из его фальшивок есть в нашем собрании фальшивых реликвий в РПУ. Сделано бывает иногда на хорошем уровне. В Россию он продал достаточно много.

Иной человек – Ральф Напирский – является епископом-самозванцем. Он продает сотни реликвий, сопровождая их своими документами. Вот только такого епископа в Католической Церкви нет.

Еще один человек написал нашим друзьям-священникам, представился помощником архимандрита из Греции и предложил мощи святых из этой страны. Вроде бы за бесплатно. Но когда дошло до дела, он сказал: заплатите за привоз, хотя бы 500 евро. В графе получателя денег оказался гражданин Израиля, живущий в Греции. Никак с Церковью Греции не связанный.

Про случай продажи греческим дьяконом выкопанных на кладбище костей я уже рассказывал «Правмиру».

Находятся и действующие священники-аферисты в Католической Церкви. В Санкт-Петербургской духовной академии немецкий исследователь реликвий рассказал об истории, когда не так давно римский католический священник стал продавать реликвии разных святых. Какую человек хочет реликвию, такую он был готов продать. Но как только попытались проверить добросовестность человека – оказалось, что предоставленная священником – торговцем мощами информация ложная. Недавно стало известно, что Ватикан сослал священника в провинцию, узнав о его художествах. Другой человек, иподьякон на севере Италии также недорого продавал любые мощи. В ответ на запрос епископ той провинции прислал ответ – «простите, это все недоразумение».

Таких случаев, увы, много. Часта ситуация, когда приходит батюшка из Саратова и говорит: «Я в Риме был, купил мощи святого Петра. Посмотрите, пожалуйста». Но мы уже сталкивались с таким и спрашиваем сразу: «Куплено за 200 долларов у такого-то человека, в таком-то магазине?» Это фальшивка.

Фальшивые святыни привозят и «от греков», и «от латин». Приезжают люди, привозят «мощи с Корфу», «мощи из Бари». А на Корфу сообщают, что мощи святого Спиридона никому вообще не передавали, и в Бари никому не давали мощи святого Николая.

У меня иногда создается впечатление, что за некоторыми торговцами фальшивыми реликвиями стоят западные спецслужбы для того, чтобы скомпрометировать церковное возрождение в России, и я полагаю, что это уже становится вопросом национальной безопасности.

– Разве нельзя привлечь мошенников к ответственности?

– Один знакомый бизнесмен, который купил для храма несколько «реликвий» на приличную сумму, пытался возбудить дело против продавца фальшивок на Западе, но чем все кончилось, я не знаю.

– Настоятель или прихожане могут сами понять, подделка у них в храме или нет?

– Человек, знающий о происхождении реликвии, знает много, иногда всё. Думаю, что нам не стоит решать эти вопросы за других. Понятно, что когда священники получают реликвии, имеющие непонятное или сомнительное происхождение, и в силу каких-то второстепенных обстоятельств, может быть выгоды или нежелания обидеть спонсора, потратившего деньги на приобретение «святыни», допускают поклонение возможным фальшивкам – это, конечно, глубоко неправильно. Пресекать подобные случаи – ответственность священноначалия.

Исследовать подробно?

– В православных храмах находятся мощи древних святых, в том числе святителя Николая, насколько они подлинные?

– Я не знаю. Мы фокусируемся на реликвиях, приходящих в последние годы. Отделялись ли частицы от мощей святого Николая? Да, отделялись. В основном брались от той части, что находится в Венеции. Ведь там сохраняется множество маленьких костных фрагментов. В свое время и в Бари отделялись мощи – для Ватикана. Если принесенные святыни исторически достоверны – они подлинны.

Нам довелось сопровождать принесение нескольких небольших частиц мощей святого Николая. В этих случаях мы знаем историю, откуда эти частицы. Одна частица из закрытого храма в пригороде Рима, сопровожденная документом викария Папы, другая из внутренней часовни монашеского ордена с документами епископа Порфиренского, хранителя святынь Ватикана. Иная реликвия святого Николая происходит из Бельгии, из закрытого храма. Еще одна реликвия – из закрытого храма в Генуе, с документами архиепископа Генуэзского. Это все реликвии из закрытых храмов, их происхождение ясно и прозрачно.

Или реликвия, которую привозили в храм на Новой площади трудами игумена Петра (Еремеева) – в древнем реликварии, из часовни римского монсеньора из известной фамилии. Речь идет о частичках в три-десять миллиметров, в силу ясности происхождения в перечисленных случаях нет никакой необходимости сомневаться в их исторической подлинности.

В Сретенском монастыре находится частица мощей святого Николая, которую мы сопровождали. Я лично присутствовал, когда вскрывался опечатанный реликварий с древней пергаментной надписью. Но таких вот опечатанных частиц, у которых есть достоверная история, на общем фоне буквально единицы. Я видел сотни якобы «реликвий» святого Николая, которые продаются на барахолках. Получить какие-то мощи проблем нет, 100-300 долларов, и ты – обладатель. Одна проблема – они фальшивые. А насчет исторически подлинных – другая история, их мало, отдавать их не торопятся, а получить их много желающих, нужно вести переговоры.

– Проводятся ли при подтверждении подлинности мощей анализы ДНК, углеводородный анализ и прочие исследования такого плана?

– Подлинные реликвии сохранены, опечатаны. Подлинные реликвии передаются под документы. Они не появляются ниоткуда. Мы все знаем, что мощи святого Николая хранятся в Бари, мы все знаем, что мощи святого Вонифатия хранятся в базилике на Авентинском холме, мы знаем, что Святой Крест сохраняется в базилике Санта-Кроче, или в церкви Санта-Мария-Маджоре. В XVIII веке частица мощей святого Вонифатия была передана в Турне или иная в Брюгге. Сейчас храм в Бельгии закрывается, и скоро мы получаем с документами часть мощей святого Вонифатия – для храма в Петербурге. При условиях исчерпывающей документации есть ли смысл сомневаться в подлинности мощей?

Некоторые говорят: «А вы вообще уверены, что в Бари покоятся подлинные мощи святого Николая?» Конечно же, можно сомневаться во всей церковной истории, в обретении святой Еленой Животворящего Креста, в обретении церковью мощей Иоанна Предтечи. Но это не наш, это нецерковный путь.

У анализов есть и деструктивная сторона. Многие методы исследований предполагают уничтожение части материала. В случае святынь это неприемлемо.

Особенные анализы имеют смысл в редких случаях. Болгары в развалинах монастыря нашли глиняный сосуд, на котором было написано: «Мощи святого Иоанна Предтечи». В результате исследований оказалось, что это действительно древний мощевик, спрятанный во время пертурбаций истории. Об этом писали мировые СМИ.

В большинстве случаев за святынями присматривали достаточно хорошо. Система хранения и учета реликвий на Западе была весьма четкой, да и в ХХ веке Католическая Церковь сделала огромную работу для того, чтобы убрать сомнительные реликвии из церковного оборота.

Но к ученым священники все же обращались. В начале «нулевых» на конференции в Падуе анатомы изучили два черепа и пришли к выводу, что мощам святого Луки, которые находятся в этом городе, соответствует череп из Праги. В результате сомнительная глава из Рима, которая по ошибке приписывалась святому Луке, была убрана в музей.

Исследовались и мощи святого Николая, и было подтверждено, что в Венеции действительно находится недостающая в Бари часть мощей святого. Это совпадает с церковным преданием. В истории случались мутные периоды, темные времена. И какие-то неприятности, и нестыковки могли быть. Но это не правило, это исключения. Недавно в Европе я наблюдал одну древнюю святыню, о привозе которой в Россию мы сейчас ведем переговоры. Так там сохраняется пачка документов в пять сантиметров толщиной обо всем историческом пути ее.

Еще пример. Один белорусский благотворитель в Неаполе сделал пожертвование епископу на содержание храма. В ответ на вопрос: «Как мне вас отблагодарить?» он попросил по возможности подарить в белорусский храм часть мощей святого Иануария. По прошествии времени епископ отделил часть мощей, положил их в ковчег, опечатал, выписал соответствующий документ. Все, история понятна. Здесь нет вопросов.

– Вы говорите, что подлинных, вновь привезенных частиц мощей не так много. Как быть с антиминсами в только что построенных храмах?

– Совсем не вижу здесь проблемы. В антиминс кладется крохотный кусочек мощей из достоверных реликвий Православной Церкви.

– Вы сопровождали привоз подлинных реликвий в Православную Церковь? Куда? Откуда они?

– Мы следуем принципам, о которых я сказал. Это должны быть документированные и исторически достоверные святыни. За каждой из них стояли месяцы переговоров и иногда дополнительные исследования. Политика предельной документированности и прозрачности сопутствует всем нашим проектам. Если мы дарим храму святыню – вместе с копиями древних документов передается документ православного епископа, опечатавшего святыню после переложения. Источники, как я сказал, простые – закрытые храмы, монастыри, часовни.

Недавно мы подарили небольшую часть мощей святого Николая в Белоруссию. В ковчеге и мощевике, сделанном мастерами фонда «Священное наследие», передали владыке Павлу (митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси. – Ред.). Он же распорядился передать мощевик в церковь Духовной академии. Некоторое время назад после месяцев переговоров часть мощей святого Николая была привезена и передана в Сретенский монастырь владыке Тихону (Шевкунову).

В храм Патриаршего подворья в Бари было препровождено семь частиц мощей древних святых. Святейший Патриарх Кирилл передал Высоко-Петровскому монастырю привезенную нами часть Святого Креста. Владыке Амвросию был передан для храма Санкт-Петербургской духовной академии ковчег с частицами мощей шести святых отцов Церкви, почитаемых как богословов: святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского, блаженных Августина, епископа Гиппонского, и Иеронима Стридонского. Но все это только часть нашей работы.

– Вы столько видели, как святынь, так и подделок, не возникло «профессионального выгорания», когда святыня воспринимается как что-то заурядное?

– Нет. Подлинные святыни – это спутники воскресения. Им сопутствует вечная весна. Да и чудеса. Когда мне рассказывают о чуде, обычно я сразу начинаю говорить: «Давайте подумаем, как это объясняется естественными причинами». Но есть, например, десятки свидетелей, которые видели, как у меня за два дня зажил палец после приложения к мощам святого Григория Чудотворца. И таких историй вокруг – множество. То, что происходит с людьми у подлинных реликвий – вопрос отдельный. Люди, совсем не склонные к эмоциям, часто – скептики по жизни, уходят от святынь со слезами на глазах, или священники, которые уже давно в Церкви, для которых вроде бы многое могло стать привычным, говорят: «А можно еще остаться? Уходить не хочется». Подлинные святыни вокруг себя распространяют благодать Святого Духа. И это чувствуется всеми. Хочется сказать, как на горе Фавор: «Господи! хорошо нам здесь быть» (Мф. 17:4).

Понятно, что человек, допустим, находится в каком-то тяжелом грехе или отрекся от веры, у него будет другое отношение. Иногда и озлобление. Но когда человек хоть как-то к Богу устремлен, он воспринимает святыню как радость. А от радости и любви не устаешь.

Агентурная работа

– Фонд «Священное наследие» – какие у него задачи?

– Поддержка всего спектра просветительских и исследовательских инициатив в сфере христианских святынь. Поддержка поиска в закрывающихся храмах и монастырях Запада, в часовнях аристократических семейств православных святынь, чья подлинность документирована и сомнения по исследовании не возникают. Миссия – препровождать их, дарить верующим в православные храмы. Мы укрепляем свои силы, чтобы вывезенные в свое время в Европу с Востока подлинные христианские святыни, ставшие невостребованными на современном Западе, направлялись в Россию, а не в другие страны, как происходит сейчас.

Фонд имеет особое попечение над санкт-петербургским храмом святого Серафима Петроградского, для которого уже собрано и собирается много документированных древних православных святынь. Насколько я понимаю, это единственный храм в России, где каждая святыня исчерпывающе документирована. По словам председателя попечительского совета фонда Владислава Жуковича, «без святынь, без духовной основы – нация духовно умирает. Почитание святынь – это вопрос выживания и крепости России, будущего наших детей».

Символ фонда «Священное наследие» – под животворящим осенением Святого Креста, окруженная омофором Покрова Богоматери в листьях дуба и лавра – в силе и славе, историческая Держава Российской империи как образ нашей великой страны, и сегодня остающейся островком мира и света в стремительно деградирующем духовно и культурно мире.

Многократно Церковь празднует события, связанные со священными реликвиями: Воздвижение Креста Господня, обретение мощей Иоанна Предтечи, Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и так далее. Люди привычно празднуют, но многие не знают, что святыни эти вполне историчны и сохранились до нашего времени, как следы Бога и святых на земле. Здесь нужно просвещение.

– Ваши планы? Какие реликвии вы исследуете, какие собираетесь привезти?

– Одновременно мы ведем много переговоров. Как правило, это древние православные святыни. Не хотелось бы говорить заранее, но в ряде случаев это беспрецедентные за всю историю Русской Церкви, уникальные святыни. За последнее столетие многие святыни Русской Православной Церкви пропали. Даже почитаемые в общецерковном масштабе гатчинские реликвии, полученные императором Павлом I от Мальтийского ордена – десница святого Иоанна Предтечи и частица Святого Креста, – находятся в Черногории и назад не вернутся. Но если нельзя вернуть гатчинские святыни, то привезти в Россию частицы Святого Креста и мощей святого Иоанна, хранящиеся в семье потомков бывшего высокопоставленного офицера Мальтийского ордена и имеющие то же происхождение – можно. Переговоры об этом и подобные тому сейчас ведутся.

– А как вы узнаете, откуда можно получить реликвии?

– Это кропотливая «агентурная» и дипломатическая работа. В ней нам помогают как наши соотечественники и православные священники за рубежом, так и друзья из Католической Церкви.

– Чтобы подытожить: для чего все-таки нужна работа центров изучения православных святынь?

– Все просто. Мы любим нашу Родину. Мы любим нашу Церковь. Подлинные христианские реликвии, которые в предыдущие века в Россию попасть не могли, должны оказаться в России. А фальшивые реликвии не должны оказаться в России.

В Европе мы постоянно сталкиваемся с эмиссарами богатых греков из США, они «охотятся» за подлинными реликвиями. Повторяю, представители Католической Церкви не имеют права продавать святыни. Обычно разговор строится так: «Знаете, мы бы хотели получить от вас подарок, такую-то реликвию, а сами хотели вам помочь – ремонт, или печатную линию новую купить». То есть переговоры и еще раз переговоры. Греки в этом смысле – для нас пример стремлений привезти в свой храм святыни. Святыни должны быть там, где их почитают.

Пример нам показывает прежде всего Святейший Патриарх Кирилл, который договорился о принесении части мощей святого Николая Чудотворца в Россию. Пример нам показывают и другие замечательные люди, как Константин Малофеев, которые поддерживали проекты по принесению святынь в Россию.

Ведь святыни приходят, и с ними Москва и Петербург, Ростов и Воронеж обращаются в рай, святыни уходят и города превращаются в ад, который уже сегодня мы видим на улицах Роттердама и в предместьях Парижа.