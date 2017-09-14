Свыше 100 тысяч человек были эвакуированы в Москве из-за анонимных угроз

14 сентября. ПРАВМИР. За минувшие сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозах взрывов из зданий и сооружений были эвакуированы свыше 100 тысяч человек.

В течение дня в экстренные службы столицы поступил 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах, среди которых учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы, другие общественные здания, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Звонки о заложенных взрывных устройствах и подозрительных предметах спецслужбы получают по всей России, начиная с 10 сентября. Телефонный терроризм за последние несколько дней затронул практически все крупные города от Дальнего Востока до Калининграда. Во вторник в Перми из-за угроз были отменены занятия во всех школах города. Счет попавших под эвакуацию в регионах идет на десятки тысяч человек.

По факту заведомо ложных сообщений о террористических актах правоохранительные органы завели уголовное дело. К оперативной работе подключены сотрудники спецслужб. Не исключено, что звонки поступают из-за рубежа с помощью IP-телефонии, что затрудняет идентификацию звонящих.