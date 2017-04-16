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Свыше 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в России

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16 апреля. ПРАВМИР. В пасхальных мероприятиях по всей России приняли участие 4,3 млн человек.
Свыше 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в России

«В ночь с 15 на 16 апреля на территории более семи тысяч населенных пунктов РФ состоялось свыше 11 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, посвященных празднованию православного праздника Светлое Христово Воскресение – Пасха, в которых приняли участие более 4,3 миллионов человек», – сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В обеспечении общественного порядка и общественной безопасности по стране было задействовано более 90 тысяч человек. Из них свыше 60 тысяч сотрудников органов внутренних дел, более 5 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также более 12 тысяч представителей народных дружин, 7 тысяч казаков, 3 тысячи сотрудников частных охранных организаций.

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