Тагильчанин трижды вбегал в горящий дом, чтобы спасти людей

29 декабря. ПРАВМИР. Житель Нижнего Тагила Александр Ивойлов на днях получил благодарственное письмо за спасение людей на пожаре.

Мужчина спас троих людей во время пожара, который случился 24 октября. В этот день он гостил у своей родственницы в поселке Евстюниха. Заметив дым, валивший из окон соседнего трехквартирного барака, тагильчанин сразу бросился на помощь, сообщает «URA.Ru».

«Времени на раздумья не было — тут же рванул туда. Подбежал к приоткрытой двери, увидел за ней лежащего на полу человека. Вынес его наружу, а потом войти уже не смог — полыхало вовсю. Обежал дом с другой стороны, разбил окно и увидел на полу ещё человека. Вытащили его вместе с местным жителем, на месте ЧП уже собрался народ», —рассказывает Александр Ивойлов.

После этого Александр вновь вошел в дом и помог выбраться из огня жительнице соседней квартиры. Затем он обесточил горящий дом.

Прибывшие на место пожарные несколько часов тушили барак — площадь возгорания составила 90 квадратных метров, а при разборе сгоревших конструкций обнаружили тело 56-летней хозяйки дома. Причиной пожара, по их словам, стала электроплитка, которую погорельцы использовали для обогрева жилища.

По словам самого Александра Ивойлова, не растеряться в этой чрезвычайной ситуации ему помогли навыки газоспасателя. Мужчина работает в филиале «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго».

На днях на адрес предприятия пришло благодарственное письмо за подписью начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майора Андрея Заленского. «Большое спасибо ему за отвагу и находчивость, мы по праву гордимся его поступком», — сказал начальник Центрального района городских электросетей филиала «Тагилэнергосети» Олег Стаканчиков.