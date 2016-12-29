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Тагильчанин трижды вбегал в горящий дом, чтобы спасти людей

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29 декабря. ПРАВМИР. Житель Нижнего Тагила Александр Ивойлов на днях получил благодарственное письмо за спасение людей на пожаре.
Тагильчанин трижды вбегал в горящий дом, чтобы спасти людей
Фото: okenergo.com

Мужчина спас троих людей во время пожара, который случился 24 октября. В этот день он гостил у своей родственницы в поселке Евстюниха. Заметив дым, валивший из окон соседнего трехквартирного барака, тагильчанин сразу бросился на помощь, сообщает «URA.Ru».

«Времени на раздумья не было — тут же рванул туда. Подбежал к приоткрытой двери, увидел за ней лежащего на полу человека. Вынес его наружу, а потом войти уже не смог — полыхало вовсю. Обежал дом с другой стороны, разбил окно и увидел на полу ещё человека. Вытащили его вместе с местным жителем, на месте ЧП уже собрался народ», —рассказывает Александр Ивойлов.

После этого Александр вновь вошел в дом и помог выбраться из огня жительнице соседней квартиры. Затем он обесточил горящий дом.

Фото: Карина Ванеш. URA.ru

Фото: Карина Ванеш. URA.ru

Прибывшие на место пожарные несколько часов тушили барак — площадь возгорания составила 90 квадратных метров, а при разборе сгоревших конструкций обнаружили тело 56-летней хозяйки дома. Причиной пожара, по их словам, стала электроплитка, которую погорельцы использовали для обогрева жилища.

По словам самого Александра Ивойлова, не растеряться в этой чрезвычайной ситуации ему помогли навыки газоспасателя. Мужчина работает в филиале «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго».

На днях на адрес предприятия пришло благодарственное письмо за подписью начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майора Андрея Заленского. «Большое спасибо ему за отвагу и находчивость, мы по праву гордимся его поступком», — сказал начальник Центрального района городских электросетей филиала «Тагилэнергосети» Олег Стаканчиков.

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