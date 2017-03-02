Тайм-менеджмент для священника, который хочет лечь и не вставать

«Я только постоянно молился за свою паству, но не позволял себе останавливаться на деталях – все только по плану». Личный опыт преодоления пастырского выгорания от священника Джорджа Морелли.

Выслушивая человека, священник получает травму

«И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему всё, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, – ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда» (Мк. 6:30-31).

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Священник всегда «на посту», так как следует примеру Самого Господа.

Апостол Марк пишет: «И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями» (1:33-34). Священник – образ Христа, целителя душ и телес. И поэтому, как духовный врач, священник часто и много выслушивает рассказы пасомых об их личных проблемах. Причем люди обнажают перед священником самые глубокие эмоциональные раны.

Митрополит Иларион (Алфеев) пишет о высокой ответственности священнического служения: «Хотя в Православии делается акцент на «царственном священстве» всех верующих, именно священники совершают Евхаристию и имеют власть «вязать и решить». Рукоположение в священнический сан – это не только изменение статуса, но переход на другую ступень существования».

И далее он цитирует преподобного Силуана Афонского: «(Священники) носят в себе столь великую благодать, что если бы люди могли видеть славу этой благодати, то весь мир удивился бы ей, но Господь скрыл ее, чтобы служители Его не возгордились, но спасались в смирении… Великое лицо – иерей, служитель у Престола Божия».

Сам Христос говорит апостолам, указывая меру ответственности за данные Им дары: «Кому дано много, много и потребуется…» (Лк. 12:48).

Исследователи поведенческих наук отмечают, что при работе с травмами профессионал сам подвергается травматизации. Доктор Чарльз Фигли называет подобный феномен «усталостью от сострадания». А психологи Перлман и Сааквитне вводят термин «викарная травма» или «суммарное трансформативное воздействие на человека, работающего с лицами, пережившими травматическое событие». Иными словами, священник сам получает травму, выслушивая рассказ человека о его травмирующем опыте.

Признаки «усталости от сострадания»

Усталость от сострадания проявляется практически также как депрессия. Вот признаки ее проявления, на которые следует обратить внимание и при необходимости немедленно обратиться к профессиональному христианскому психологу:

– постоянное уныние при общении с людьми;

– отсутствие желания продолжать общаться с теми, кому помогал священник, или с прихожанами;

– отсутствие чувства «подзарядки энергией» после оказания помощи;

– трудности при попытке отделить мысли, чувства и духовную жизнь человека от реальной проблемы;

– стресс при общении с нуждающимися в помощи, ощущение попадания в ловушку при оказании помощи;

– усиление раздражительности в повседневной жизни;

– общее чувство неудовлетворенности от пастырского служения;

– чувство разбитости, истощенности, усталости, а также ощущение, что священническое служение безрезультативно.

Тайм-менеджмент от выгорания

Составьте подробный график дел на каждый день недели. Это довольно легко сделать с помощью компьютерной программы Personal Data Assistant (PDA). Несколько лет назад я сам был близок к состоянию «выгорания».

Тогда, помимо пастырского служения, я активно консультировал и преподавал. И я разработал что-то вроде «Книги планов», расписав все свои пастырские, научные и духовные задачи по конкретным датам. Задачи, требующие предварительной подготовки, я поместил в отдельный график. А потом я закрыл книгу и до определенной даты не вспоминал о делах – «с глаз долой, из сердца вон».

Я только постоянно молился за свою паству, но не позволял себе останавливаться на деталях – все только по плану. Глубина моего сострадания к людям не изменилась, но количество времени, когда я мог подвергнуться вторичной травматизации, резко сократилось.

Приоритеты: служение, семья и отдых

Мы все знаем, что события различаются по важности. Но в повседневной жизни мы легко об этом забываем. А ведь это может стать причиной стресса и сделать нас чувствительными к выгоранию. В тайм-менеджменте важно определить приоритетность мероприятий, которые вы включили в ваше расписание.

Например, при нормальных условиях (исключаем стихийные бедствия, катастрофы, войны и т. д.) в воскресенье и праздничные дни в приоритете будет Божественная литургия (и подготовка к ней). Если священник собирается посетить тяжелобольного прихожанина, это станет делом «высокого приоритета» и потребует изменений в расписании. Зато событие с «низким приоритетом», возможно, придется отложить или перенести.

Расставляя приоритеты для событий в ежедневном, еженедельном, ежемесячном и годовом графике, мы должны сохранять баланс в главном. Для православного священника это: служение, семья и отдых.

Каждая из этих областей может быть разделена на под-области. Например, служение будет включать в себя: богослужения, требы, приходские дела, изучение Священного Писания, пастырские посещения, беседы и т. д. Семья будет включать: обед, общение с женой и детьми, школьные и внеклассные учебные мероприятия, семейные мероприятия и т. д. Об отдыхе многие священники вообще забывают. А ведь отдых – это восстановление, воссоздание себя.

Бывают ситуации, когда человеку срочно нужен священник. Часто прихожанин считает, что имеет право на особое внимание к нему священника из-за своего особого «статуса», например, члена приходского совета. В такой ситуации священник должен уметь различать реальную важность от кажущейся: если ситуация критична (например, требуется срочная исповедь и причастие в смертельной опасности), священник изменит свой график. В других ситуациях священник должен научиться решительно, откровенно, твердо и подобно Христу милосердно назначать время, удобное ему.

Оторваться от проблем: велосипед, музей, медитация

Всем нам время от времени нужно брать тайм-аут. Это может быть прогулка, бег, поездка на велосипеде, посещение музея – что угодно. Главное – восстановиться, оторваться от проблем, раствориться в настоящем моменте. Некоторые психологи даже разработали методы психологической медитации, которая по сути является упражнением по самодисциплине.

Цель такого упражнения – научиться концентрировать внимание, повысить бдительность и контролировать свои мысленные и физические реакции. В медитативном состоянии, согласно показаниям электроэнцефалографа (ЭЭГ), в мозгу происходит увеличение выработки альфа- и тета-волн, уменьшение частоты сердечных сокращений, снижение частоты дыхания и электропроводности кожи. Человек чувствует себя спокойно и расслабленно. Симпатический отдел нервной системы, вырабатывающий «гормоны стресса», также снижает активность.

Время для отдыха нужно заранее запланировать. Продолжительность времени на восстановление должна соответствовать времени, потраченному на работу.

Не перегружать память, делать заметки

Рабочая память человека ограничена. Согласно психологическим исследованиям, кратковременная человеческая память не может запомнить и повторить более 7 плюс-минус 2 элементов. Американский ученый Джордж Миллер дал этой закономерности название: «Магическое число семь плюс-минус два: границы способности к обработке информации». Когда память заполнена, новая информация либо не сохраняется, либо заменяет ту, которая на данный момент хранится в памяти.

Если применить эту идею к выгоранию, получается, что чем больше мы полагаемся на нашу память, составляя график дел или запоминая обстоятельства жизни прихожан, тем больше дополнительного напряжения и давления мы чувствуем.

Поэтому еще раз рекомендую пользоваться электронными или бумажными календарями для заметок.

Многозадачность – психо-духовная катастрофа

Сегодня мы привыкли работать в режиме многозадачности. Но это психо-духовная катастрофа для священника – и при осуществлении пастырских обязанностей, и в молитвенной жизни. Если в данный момент я беседую с неким Джеком Смитом, значит, я беседую с ним и только с ним. Я полностью сфокусирован на нем и на том, о чем мы говорим или молимся. Том, Дик или Гарри в это время – вне поля моего зрения, а значит, и вне моей головы.

Представьте, что вы выбрали определенный радио- или ТВ-канал, настроились на него и именно его слушаете. Так же, например, во время завтрака, обеда или ужина, единственная задача, которую мы выполняем: потребление пищи. Это не время для работы. И эту привычку надо вырабатывать.

Приведу пример. Несколько лет назад я работал над одним исследованием. Под моим руководством также работало несколько студентов. Обычно я сидел за рабочим столом, заваленный перфокартами, компьютерными распечатками статистических данных, недописанными докладами, и много общался по телефону.

Иногда ко мне заглядывал научный сотрудник или студент с каким-нибудь вопросом. Я старался ответить в двух-трех словах или жестами. На мой взгляд, я был любезен. Но оказывается, я был «равнодушен и невнимателен». О том, как воспринимают меня окружающие, мне сообщил ассистент. Я очень быстро понял, что проблема в многозадачности.

Тогда я решил сосредоточиться на вопросе, который мне задает человек, отложив в сторону все остальные задачи. Я пригласил ассистента сесть, внимательно посмотрел ему в глаза и ответил на его вопрос. Привыкнуть было нелегко. Но к моей радости, вскоре отзывы обо мне изменились. Я усвоил ценный урок. Я думал, что, быстро отвечая на вопросы, я проявляю заботу, но в восприятии окружающих все выглядело иначе.

Записывать на крещение и наливать воду в купель могут специальные люди

Есть такая пословица: один руководитель и десять секретарей могут сделать в десять раз больше, чем десять руководителей и один секретарь. На среднестатистическом православном приходе священнику легко увязнуть в административных и технических задачах. Конечно, все это тоже важно, но основная задача приходского священника – священническое служение. То есть проповедь, наставление и служба.

Писать письма, готовить к выпуску приходской листок, записывать желающих принять Крещение или обвенчаться, наливать воду в купель, зажигать лампады и пр. легко могут и «царственное священство, народ святой», или, если это техническая, сложная работа, специально назначенные люди, получающие зарплату.

Церковь соборная, но не демократическая

Видимая Церковь – Церковь соборная, но не демократическая. Утвержденная Христом и руководимая Духом Святым, Церковь устроена иерархически, то есть состоит из епископа, священника, диакона и тех, кто крещен в царственное священство – мирян. Учение Христа утверждено Собором епископов и принято священниками и народом. Таким образом, Церковь непрерывно и неизменно сохраняет от Апостолов и Отцов Церкви и учение, и единомыслие. Епископ Иерофей пишет об этом, цитируя святого Иоанна Дамаскина: «Все, что передали нам закон и пророки, апостолы и евангелисты, мы принимаем, познаем и почитаем; а выше того ничего не ищем…»

Святитель Василий Великий в своей Божественной литургии объясняет нам, кто именно стоит у Престола: «Помяни, Господи, пресвитерство, во Христе диаконство и весь священнический чин, и ни единаго от нас посрами, окрест стоящих святаго Твоего Жертвенника». Служение священника – проповедь, наставление, священнодействие и наставничество. То есть священник – пастырь стаду Христову. Но благодать при рукоположении он получает от Бога. Архиепископ Иларион, цитируя святого Амвросия Медиоланского, пишет: «Крещает не Дамасий, не Петр, не Амвросий и не Григорий. Мы исполняем свое дело как служители, но действенность таинств зависит от Тебя. Не в человеческих силах сообщать Божественные блага – это Твой дар, Господи».

Таким образом, все мы, те, кто составляет видимую Церковь на земле, зависим от Божией благодати. Как говорит апостол Павел: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 12:4-6).

Священник должен задуматься над этими словами и разъяснить прихожанам их смысл: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования» (Рим. 12:3-6). Служение мирян, крещенных в «царственное священство», состоит в том, чтобы во время Божественной литургии молиться вместе со священником, принося жертву хваления, а также применять свои таланты на службу Церкви Христовой.

Донести позицию, не навязывая своего мнения

Настойчивость – это честная и искренняя передача истинных чувств в социально приемлемой манере. При разговоре начинайте с наименее давящих фраз, используя самые мягкие слова по смыслу и самый мягкий тон голоса.

Затем начинайте говорить более твердо, по-прежнему по-христиански милосердно выбирая слова и интонации. Развивая эти психологические когнитивно-поведенческие навыки, священник сможет донести свою позицию, не навязывая своего мнения.

Тогда, зная структуру Церкви и понимая, какими дарами обладает каждый из прихожан, священник сможет не колеблясь обращаться за помощью.

Настойчивость также полезна при расстановке приоритетов, особенно когда кто-то из прихожан считает себя особенным, имеющим «льготные права» на общение со священником.

Приведу один пример. Молодой человек поступает в колледж или университет и просит рекомендацию.

Ситуация 1: Он/она уведомил меня за месяц. Я прошу заявителя прислать мне всю необходимую информацию (диплом, школьные награды, грамоты, справки и т. д.) Я планирую написать рекомендательное письмо за одну-две недели на основе моих личных знаний о человеке и предоставленной информации.

Ситуация 2: Он/она ставит меня перед фактом – рекомендательное письмо необходимо немедленно (сегодня, завтра). Я выясняю в школе, что заявитель просто медлил обратиться ко мне. Тогда я уверенно, но по-христиански доброжелательно говорю студенту: «Мне понадобится пара дней, после того как я получу необходимую информацию. Сочувствую, но надо было прийти ко мне пораньше».

«Я только что вышел из психушки. Какой сейчас месяц?»

Американский психолог Альберт Эллис большую часть своей жизни посвятил психотерапевтической практике и консультированию, помогая людям научиться принимать случившееся: «При рационально-эмотивной терапии мы предлагаем человеку представить худшее, почувствовать весь ужас случившегося, а затем поработать над своими чувствами. Это упражнение «атака на стыд». Потому что тревога часто происходит из стыда, вины, смущения и самоуничижения.

Мы предлагаем нашим клиентам выйти на улицу и сделать что-то глупое, нелепое, смешное. Конечно, не перебирая, чтобы не попасть в беду. Не нужно разгуливать голышом, например.

Можно напевать что-то на остановке в метро или остановить кого-то на улице и сказать: «Я только что вышел из психушки. Какой сейчас месяц?» И вы не должны при этом чувствовать стыд.

Пусть они смотрят на вас в ужасе, думая, что вы рехнулись, на самом деле вы нормальнее их всех вместе взятых».

Такое упражнение может помочь и в стрессовых ситуациях. «Да, в моей жизни произошли очень неприятные перемены, но я смогу пройти через это и идти дальше».

Примеры защитных мыслей, помогающих священнику принять ситуацию и избежать усталости от сострадания: – это не будет длиться вечно; – я тоже пережил подобное и выжил; – я могу сделать то, что нужно, даже если мне тревожно; – это возможность научиться бороться с моими страхами; – моя тревога не убьет меня, просто сейчас я чувствую себя плохо.

Восстановление: уйти в пустыню

Евангелие рассказывает о том, как начиналось служение Христа – после Богоявления, когда Иоанн «увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», немедленно «Дух ведет Его в пустыню» (Мк. 1:10-12). И в пустыне Господь столкнулся со злом и победил его.

Несколько раз, рассказывая о земной жизни Спасителя, евангелисты отмечают, что Господь иногда уходит, чтобы помолиться. Например, в Евангелии от Луки (5:15-16): «Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился».

Перед совершением величайшей жертвы ради нашего спасения, о которой святитель Василий в своей Божественной литургии пишет: «спасительные Его страдания, животворящий крест, трехдневное погребение, из мертвых воскресение», Иисус молился в Гефсиманском саду: «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился» (Лк 22:39-41).

И мы должны подражать Христу, время от времени отвлекаясь от дел, чтобы помолиться.

Итальянский писатель Карло Каретто рассказывает из своего опыта о важности уединения и молитвы для священников и всех христиан: «В пустыне мы встретились с Божественным Абсолютом, и все проблемы исчезли, включая кажущуюся пропасть между пустыней и городом. Да и не было никакой пропасти: пустыня не была пуста из-за отсутствия людей, но полна Божьего присутствия… И эта пустынная тропа есть и в городе, приглашая человека ступить на нее и приобщиться к созерцанию тайны Абсолютного Бога».

Эта тайна – любовь. Святой Исаак Сирин говорит нам, что «молитва должна совершаться в тишине (чтобы мы смогли понять значение смерти Господа), чтобы мир познал любовь, которую Бог имеет к твари». Потому что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). Если мы будем подражать молитве и уединению Христа, мы сделаем первый шаг на пути к осознанию Божией любви к нам, нашей любви к Богу и нашей любви ко всему человечеству.

Молитва исцеляет от выгорания

Святитель Феофан Затворник советует нам: «Начните теперь, в настоящем положении уединяться дома, и часы уединения преимущественно посвящайте молитве все об одном: “Скажи мне, Господи, путь, в онь же пойду”… Не словом только и не мыслию только, но с сердечным болезнованием взывайте таким образом. На уединение такое назначьте или часы какие каждого дня (что лучше), или какие-либо дни недели».

Апостол Павел же говорит: «Непрестанно молитесь» (1 Сол. 5:17) и «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом» (Еф. 6:18). Святитель Феофан также советует: «Из богомыслия иной предмет ближе других приляжет к сердцу. Тогда на нем после окончания сего дела остановиться надо и им подольше попитать себя. Этим пролагается путь к непрестанной молитве».

Молитва – это также инструмент для профилактики и исцеления от выгорания и «усталости от сострадания».

Св. Исаак Сирин отмечает: «Иногда душа бывает в обуревании, и восстают на нее жестокие волны; и снова происходит изменение, потому что посещает благодать и наполняет сердце человека радостию и миром от Бога». Святитель Феофан объясняет, как достичь мирного состояния в миру: «Помню, у Василия Великого вопрос о том, как апостолы могли непрестанно молиться, решается так: они при всех своих делах о Боге помышляли и жили в непрестанной преданности Богу. Это настроение духа было их непрестанною молитвою».

Исцеление в приобщении к таинствам

Вспомним притчу о милосердном самаритянине (Лк 10:30-37):

«Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же».

Митрополит Иерофей Влахос подчеркивает, что «в толковании на притчу Иоанна Златоуста сказано, что Церковь есть врачебница, которая исцеляет больных от греха, а епископы и священники, подобно апостолу Павлу, являются врачевателями народа Божия».

Именно в этом контексте следует понимать другие слова митрополита Иерофея: «…священник в первую очередь является духовным врачом, лечащим человеческие немощи. Богослужение же и таинства должны быть включены в процесс лечения».

Полнота исцеления достигается только в приобщении к святым таинствам. Это Крещение, Миропомазание, Евхаристия, Исповедь (метанойя, изменение ума, сердца и действий, истинная печаль о грехах и стремление к работе над ними, находясь в общении с Богом), Елеосвящение – квинтэссенция таинства исцеления, во время которого священник молится, чтобы «…этот елей послужил помазывающимся им во исцеление и к избавлению от всякой страсти, скверны плоти и духа, и от всякого зла: чтобы и в этом прославилось Твое всесвятое имя, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь». Исцеление также подается через таинства священства (посвящение в сан диакона, священника, епископа) и венчания (мужчина и женщина соединяются, чтобы стать одной плотью – союз, благословляемый Церковью).

Священники должны осознавать величие данного им дара врачевания. Как пишет апостол Павел к Евреям (5:1-3,6): «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах… как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека».

Апостол Павел объясняет, на чем основана эта благодать: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10:16-17). Таким образом, только через общение с Церковью, на которую в день Пятидесятницы сошел Святой Дух, возможно получить благодать.

Быть членом Церкви с благодарностью и смирением

Тем не менее, как говорит преподобный Силуан Афонский, слава благодати священства сокрыта от священников, чтобы они не возгордились. Но если человек получил благодать священства, он должен понимать, что Бога нельзя ограничивать в деле Божественного домостроительства.

Митрополит Иларион Алфеев пишет: «Православному христианину нельзя также забывать о том, что только один Бог знает, где границы Церкви. Как сказал блаженный Августин: «Много таких, кто на земле считал себя чуждым Церкви и кто в день суда обнаружит, что был ее гражданином; много и тех, кто, увы, мнил себя членом Церкви и увидит, что был чужд ей». Другими словами, мы, священники, должны быть благодарны за этот уникальный дар благодати священства и принимать со смирением».

Христос сказал апостолам: «Кто хочет между вами быть бóльшим, да будет вам слугою» (Мф 20:26). Как писал апостол Павел к Коринфянам: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса». И мы принимаем милосердие Христа, который, «видя толпы народа, сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:36).

Это осознает и священник, и все христиане. «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу…» (Кол. 3:12-13). И если «страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12:26-27).

«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16).

Святой Петр Дамаскин пишет: «Каждый должен приобрести рассуждение, или даруемое от Бога чрез смиренномудрие, или чрез вопрошение имеющих дарование рассуждения. Ибо совершаемое нами без рассуждения не есть добро, хотя мы по неведению и почитаем его за добро. Чрез рассуждение же человек познает свою силу и предприятие, к которому он хочет приступить, и таким образом начинает делом благоугождать Богу».

Священник прежде других должен стать слугой другим ради Иисуса.

Святой Иоанн Лествичник лучшим средством возвратить себе утраченную способность к различению добра и зла называет рассуждение, «так как этот подвиг дает возможность подвижнику ясно разбираться в области добра и зла, отличать одно от другого и одно делать, а другое отвергать».

Служить, но не прислуживать

Эмпатия определяется в психологической литературе как умение осознать и почувствовать, что осознают и чувствуют другие. По моим наблюдениям, многие священники считают, что они не выполняют свое священническое призвание, если не пропускают через себя психо-духовные страдания своих прихожан.

Но читая Евангелие, мы видим, что Христос исцеляет страждущих, а затем идет дальше. Например, рассказ апостола Иоанна об исцелении слепорожденного (9:1-41) ведется в контексте уверенности в силе Божией. Христос говорит о Своем служении: «Мне должно делать дела Пославшего Меня. Я свет миру» (4,5).

После исцеления Он сосредоточен на Своей миссии, а эмоции оставляет в стороне. Иисус спрашивает: «Ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (35-39).

Так что священник должен служить не только искренне, но и мудро.

«Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир» (Ин. 17:15-18).

Перевод с английского Марии Строгановой