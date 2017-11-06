Техасский стрелок ранее был судим военным трибуналом за нападение на свою семью

6 ноября. ПРАВМИР. Бывший военный Девин Патрик Келли, устроивший стрельбу в баптистской церкви в Техасе, ранее был судим за нападение на собственную жену и ребенка.

За избиение членов своей семьи он был приговорен военным трибуном к году лишения свободы. После этого его понизили в ранге и уволили. Это произошло в 2012 году, когда Келли служил на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико, сообщает «Дождь».

26-летний экс-военнослужащий купил полуавтоматическую винтовку AR-556 в апреле 2016 года в Сан-Антонио. Как сообщают американские правоохранители, на тот момент у них не было информации, которая могла бы привести к запрету на приобретение Келли оружия.

Девин Патрик Келли устроил стрельбу в баптистской церкви в городке Сазерленд-Спрингс в Техасе 6 ноября около 11.30 утра по местному времени ( 5 ноября в 20.30 по московскому времени). По данным на текущий момент, погибли не менее 26 человек. Ранены около 27 прихожан – трое из них находятся в критическом состоянии. Во время стрельбы погибли люди в возрасте от пяти до 72 лет.

Келли скрылся с места преступления. Позднее полицейские обнаружили его мертвым – правоохранители говорят, что либо он совершил самоубийство, либо был застрелен одним из очевидцем его преступления в церкви.

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение приспустить государственные флаги до 9 ноября в память о погибших.