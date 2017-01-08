Теракт в Иерусалиме: Грузовик наехал на группу людей

8 января, ПРАВМИР: Четыре человека погибло и 15 пострадало в результате наезда грузовика на группу людей в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страничку службы скорой помощи Израиля в микроблоге Twitter.
Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять — легкие ранения.
Полиция Израиля сообщила, что речь идет о теракте. «Полиция изучает информацию о террористе, совершившем наезд», – указала пресс-служба полиции. По ее данным, «террорист нейтрализован».