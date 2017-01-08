Теракт в Иерусалиме: Грузовик наехал на группу людей

8 января, ПРАВМИР: Четыре человека погибло и 15 пострадало в результате наезда грузовика на группу людей в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страничку службы скорой помощи Израиля в микроблоге Twitter.

Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять — легкие ранения.

Полиция Израиля сообщила, что речь идет о теракте. «Полиция изучает информацию о террористе, совершившем наезд», – указала пресс-служба полиции. По ее данным, «террорист нейтрализован».

Как сообщается в местных СМИ, группа солдат вышла из автобуса, это увидел водитель грузовика Mercedes. Он, не дожидаясь, когда автобус отъедет, разогнался и врезался в группу молодых людей. После этого он въехал в ту же группу людей задним ходом.